Больше не "анютині глазки": как правильно называть эти цветы на украинском

На весенних клумбах все чаще можно увидеть расцветшие яркие цветы. Однако в нашем языке часто встречаются суржиковые названия, пришедшие из русского языка. Одной из самых распространенных является «анютині глазки».

Об этом рассказала филологиня Светлана Чернышева.

Она отметила, что у украинского языка есть собственные благозвучные и аутентичные соответствия, которые закреплены в словарях и подтверждены языковедами.

Как говорить правильно

Наиболее употребительными народными названиями для этого цветка являются «братки» или «братчики». Это название использовали даже классики нашей литературы.

«Мати прикликала мене, передаючи кільканадцять чудових братків до розсадження», — писала в свое время писательница Ольга Кобылянская.

Кроме народных названий существуют и научные и другие поэтические варианты:

Фиалка трехцветная — ботаническое название, представленное научными источниками.

Кукушкины туфли — вариант, также встречающийся в словарях для обозначения этого растения.

Брат-и-сестрица или Иван-и-Марья — названия, подчеркивающие образ цветка как символа единства и любви.

Все эти названия являются удельно украинскими. Словарь украинского языка (СУМ) и ботанические справочники представляют «фиалка трехцветная» как официальное научное название.

В народной культуре анютины глазки символизируют нежность, хрупкость и весеннее возрождение. Украинцы издавна часто высаживали эти цветы у домов не только как украшение, но и как своеобразный оберег, подчеркивающий богатство нашей языковой и природной культуры.

Напомним, правильным вариантом в украинском языке является слово “кастрюля”, которое означает металлическую посуду, в основном цилиндрической формы, предназначенную для варки блюд.

В словарях, в частности, на slovnyk.ua, подается именно такая форма написания. В то же время вариант «кастрюля» ошибочный и возникает под влиянием русского языка.

Языковеды объясняют, что подобные ошибки часто случаются после шипящих звуков, ведь в украинском языке они не бывают мягкими, а только смягченными. Именно поэтому в ряде слов, где в русском используется буква «ю», в украинском следует писать «у».

В частности, правильно: «жульєн», «парашут», «брошура», «журі». Аналогичный принцип касается и слова «кастрюля».

В разговорном языке в некоторых регионах Украины также используется слово «баняк», которым обычно называют котел или чугунный горшок.

Также, в разных регионах Украины бытуют собственные диалектизмы, которые могут быть непонятны жителям других областей. Одним из таких слов есть «калабанчик» — так в некоторых регионах называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу.

Кроме этого, украинцы используют и другие локальные названия: в частности, в Донецкой области распространены слова «тормозок» (еда на работу, особенно в шахту) и «мармид» (посуда для обеда).