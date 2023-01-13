Больше не будут жирными: как почистить вилки между зубцами

Вилки тяжелее всех столовых принадлежностей отчищать от жира. Особенно между зубцами. Там остатки пищи могут оставаться надолго, даже если пытаться отмыть их губкой. ТСН.ua рассказывает, как почистить вилки между зубцами.

Можно выбрать один из четырех простых способов. Каждый из них действенен и поможет избавиться от жира на вилках за короткий промежуток времени.

Соль, сода и лимонная кислота

Такой способ считается универсальным. Он подходит для очистки вилок из нержавеющей стали, алюминия или мельхиора.

Что нужно сделать? В большой 2-х литровой кастрюле вскипятить воду, добавить по 2 столовых ложки пищевой соды и соли, а также 1 столовую ложку лимонной кислоты. Когда все компоненты полностью растворятся, погрузить в воду все принадлежности и оставить на полчаса. Затем нужно всего лишь вытереть вилки чистой тряпкой или бумажным полотенцем.

Если столовые принадлежности очень сильно загрязнены, можно к раствору дополнительно добавить 2 столовые ложки горчичного порошка, а затем оставить вилки в воде на 1-1,5 часа.

Обычная зубная паста

Немного зубной пасты нужно нанести на влажную тряпку и протереть каждую вилку круговыми движениями. Оставить так столовые принадлежности на несколько минут, а затем смыть и вытереть насухо бумажными полотенцами.

Лимон с уксусом

Если на вилках не только осталась грязь от остатка пищи, но и принадлежности потемнели со временем, можно попробовать этот способ. Для этого нужно взять достаточно глубокий сосуд, налить 1 литр воды, добавить несколько капель лимонного сока и 100 мл столового уксуса. Поставить все на плиту и довести на кипение. Выложить в раствор вилки и оставить на один час. Затем нужно всего лишь протереть насухо тряпкой или губкой.

Кипятение

Надо взять кастрюлю, выстелить ее дно фольгой для выпечки. Выложить на фольгу вилки и залить водой. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и добавить на 1 литр воды по 50 г соли и пищевой соды. Затем лучше убавить огонь и кипятить в течение 20-30 минут.

Оставить в воде вилки, пока жидкость не остынет, а затем достать, протереть старой зубной щеткой или губкой между зубцами, чтобы удалить остатки жира.

Обратите внимание, что этот способ не подходит для очистки принадлежностей из серебра, а также если они украшены фарфоровым или деревянным декором.