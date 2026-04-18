«Больше туда ни ногой»: почему туристы массово разочаровываются в популярном курорте и отказываются возвращаться

Популярный европейский курорт Лансароте, входящий в состав Канарских островов, столкнулся с небывалой волной критики со стороны отдыхающих. Путешественники, которые десятилетиями выбирали этот остров для отпуска, теперь заявляют о его «упадке» и невыносимых условиях. Главной проблемой стал фактор, на который раньше многие закрывали глаза.

Об этом пишет Mirror.

Пользователи соцсетей все чаще публикуют видео, где демонстрируют обратную сторону райского отдыха. В частности, TikTok-блогер Biggie Bills объяснил, что именно стало точкой кипения для многих путешественников.

Вот почему люди разочаровались в Лансароте. Ветер здесь постоянный. Лицо засыпано песком, а напитки — нет, но не все с этим согласны», — заявил автор видео, спровоцировав бурное обсуждение.

Из-за пассатов, которые особенно усиливаются с мая по сентябрь, пребывание на пляже для многих превращается в испытания. Комментаторы поддерживают это мнение, отмечая, что погода стала слишком непредсказуемой.

Один из туристов подчеркнул: «После многих лет поездок мы больше сюда не вернемся после трех отпусков с ужасной погодой».

Цены как на Луне и «смешной аэропорт»

Кроме климатических неудобств отдыхающих возмущает стремительный рост стоимости услуг. Лансароте, ранее считавшийся доступным направлением, теперь требует значительных затрат на питание и проживание, особенно в таких районах, как Плайя-Бланка и Пуэрто-дель-Кармен.

«Слишком дорого. Аэропорт — это просто смешно. Когда я был там в последний раз в Коста-Тегисе, там был безумный ветер, и мне кажется, что это место пришло в упадок», — жалуется один из посетителей острова.

Другой путешественник сравнил остров с пустыней: «Это как оказаться на Луне, но там очень маленький городок, где почти нечем заняться».

Жалобы также относятся к новой системе в аэропорту, которая создает очереди и неудобства для пассажиров.

Другая сторона медали: все ли так плохо?

Несмотря на шквал критики, значительная часть туристов продолжает защищать свой любимый остров. Для многих ветер является преимуществом, поскольку создает идеальные условия для водных видов спорта и облегчает жару.

«Я был там в прошлом году. Это самый лучший Канарский остров. Обязательно вернусь», — пишет один из поклонников курорта.

Другие пользователи добавляют, что Лансароте остается чистым, дружеским и стильным местом с уникальными вулканическими ландшафтами, а ветер — это лишь особенность природы, которую следует учитывать при планировании.

Тем не менее, всеобщая тенденция указывает на то, что Канарские острова переживают кризис репутации. Следом за Тенерифе, Лансароте теперь вынужден бороться за благосклонность туристов, которые все чаще ищут более предсказуемые и дешевые варианты для летнего отпуска.

