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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Большие породы собак живут меньше: биологи считают, что наконец-то знают почему

Ученые обнаружили, что у больших пород быстрее ослабевает контроль над «прыгающими генами», которые могут повреждать генетический материал и быть «спусковым крючком» для возрастных заболеваний.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Собаки

Большие собаки живут меньше маленьких / © Фото из открытых источников

Большие собаки обычно живут меньше маленьких и чаще сталкиваются с возрастными заболеваниями, но точные биологические причины этой разницы до сих пор остаются загадкой. Новое исследование показало, что одним из объяснений могут быть изменения в ДНК, из-за которых организму с возрастом становится труднее контролировать определенные участки генетического материала.

Об этом пишет Popular Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Что происходит в ДНК больших собак

Ученые проанализировали генетические данные 864 собак, участвовавших в проекте Dog Aging Project. Исследователи хотели понять, почему представители одной породы или разных пород могут стареть с разной скоростью, а большие собаки обычно имеют более короткую жизнь.

В центре внимания оказались так называемые «прыгающие гены». Это участки ДНК, способные копировать себя и вставлять копии в другие участки генетического материала. В процессе они могут нарушать работу ДНК.

Такие элементы есть не только у собак. Обычно организм контролирует их активность с помощью специальных химических меток на ДНК. Эти метки не изменяют саму генетическую последовательность, но помогают регулировать работу генов и сдерживать нежелательную активность отдельных участков.

С возрастом этот контроль слабеет. В результате «прыгающие гены» могут активизироваться, а риск повреждений ДНК — расти. Такие изменения связывают с генетической нестабильностью и некоторыми возрастными заболеваниями, в частности раком.

Большие породы теряют контроль быстрее

Исследование показало, что с возрастом более 40% участков генома, связанных с разновидностью «прыгающих генов» LINE1, теряют регуляторные метки. Однако у больших собак этот процесс происходит быстрее, чем у маленьких.

По результатам анализа, темп потери таких меток у крупных пород был в среднем на 35% выше, чем у маленьких. Именно это отличие может частично объяснять, почему большие собаки быстрее стареют и раньше сталкиваются с проблемами со здоровьем.

Один из соавторов исследования, эволюционный биолог Университета штата Аризона Ноа Снайдер-Маклер, объяснил, что собаки особенно интересны для изучения старения. Они относятся к одному виду, но их продолжительность жизни заметно различается в зависимости от размера и породы.

В то же время ученые пока не доказали, что именно «прыгающие гены» сокращают жизнь больших собак. Исследование выявило связь между изменениями в ДНК и скоростью старения, но для подтверждения причинно-следственной связи требуются дальнейшие работы.

Почему открытие важно не только для собак

Результаты исследования могут помочь лучше понять процессы старения у других млекопитающих, в том числе людей. Собаки живут рядом с человеком, часто имеют схожие условия окружающей среды и сталкиваются со схожими возрастными проблемами. Поэтому изучение их биологии может дать подсказки по исследованию человеческого здоровья.

Ученые предполагают, что в будущем влияние на активность «прыгающих генов» или контролирующие их механизмы может стать одним из направлений разработки методов поддержания здоровья в старшем возрасте. Но пока речь идет о перспективе для будущих исследований, а не о готовом способе замедлить старение.

Какие собаки живут дольше: что еще известно

Размер — не единственный фактор, от которого зависит здоровье собаки. Большую роль играют наследственность и породная предрасположенность к заболеваниям сердца, дыхательной системі и суставов. В то же время некоторые породы реже сталкиваются с определенными проблемами со здоровьем — на это также следует обращать внимание при выборе любимца. Например, ветеринары выделяют породы с относительно низким риском наследственных заболеваний.

В то же время небольшой размер не гарантирует долголетия, так же как большое тело не означает обязательно короткой жизни. На продолжительность жизни оказывают влияние и общее состояние здоровья, и наследственность, и условия содержания. Исследователи продолжают изучать, почему одни животные живут дольше других, чтобы понять, какую роль в этом играют размер тела и биологические механизмы старения.

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