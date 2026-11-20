Для чего два отверстия на прищепках / © pexels.com

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Однако немногие обращают внимание на небольшие отверстия в их конструкции. Оказывается, они имеют разное предназначение, а правильное использование прищепки помогает избежать лишних изломов на ткани и облегчает сушку вещей.

Зачем на прищепках сделали два отверстия

Если внимательно присмотреться к обычной пластиковой прищепке, можно заметить два отверстия разного размера. Один расположен ближе к пружине, посередине конструкции, а второй ближе к кончикам, которыми зажимают ткань.

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Оба отверстия выполняют отдельные функции.

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Маленькое отверстие предназначено для бельевой веревки или перекладины сушилки. Именно в нем должна располагаться веревка, чтобы прищепка надежно держалась и не соскальзывала под тяжестью мокрой одежды.

Большее отверстие нужно для фиксации ткани. Через него одежда закрепляется так, чтобы нагрузка распределялась более равномерно, а прищепка не слишком сильно сжимала материал в одной точке.

Если использовать прищепку наоборот или зажимать веревку и ткань вместе на кончиках, одежда может оставаться со следами после высыхания. На материале появляются характерные вмятины, полоски и изломы, которые иногда приходится разглаживать утюгом.

Поэтому в следующий раз, когда будете развешивать белье, обратите внимание на положение прищепки. Правильное расположение отверстий поможет более аккуратно закрепить вещи.

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Почему прищепки имеют именно такую конструкцию

Два отверстия нужны не только для удобного развешивания одежды. Такая форма имеет и практическое объяснение с точки зрения производства.

Во-первых, отверстия позволяют снизить количество материала, необходимого для изготовления прищепок. Благодаря этому изделия получаются более легкими, а производителям нужно меньше пластика или древесины.

Во-вторых, такая конструкция влияет на гибкость прищепки. Она помогает ее частям лучше двигаться при нажатии и возвращаться в исходное положение после отпуска.

Подобный принцип используют и в деревянных прищепках. Для их изготовления традиционно применяют березу, ведь эта древесина меньше подвержена растрескиванию и не оставляет на белье следы смолы. Отверстия в конструкции также помогают материалу выдерживать регулярное намокание и высыхание.

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Как правильно развешивать разную одежду, чтобы не оставались следы от прищепок

Даже если правильно использовать отверстия на прищепках, важно учитывать тип ткани и место, за которое вы закрепляете предмет. Неправильное расположение зажимов может растянуть материал или оставить на нем заметные следы.

Вот несколько простых рекомендаций:

Футболки и кофты. Закрепляйте их за нижний край. Если цеплять прищепки за плечи, ткань может растянуться, а на ней останутся заметные вмятины. Брюки и джинсы. Для сушки их лучше подвешивать за нижнюю часть брюк. Так ткань расправляется под своим весом. Платья и юбки. Используйте пояс или прочные боковые швы. Эти участки лучше выдерживают нагрузку от мокрой ткани. Носки и нижнее белье. Их удобно закреплять за резинку или эластичный край, чтобы не повредить основную часть изделия.

Перед тем как развешивать вещи, желательно хорошо стряхнуть их после стирки. Это поможет расправить складки, которые образовались в стиральной машине, и сделает одежду аккуратнее после высыхания.

Также следует учитывать цвет ткани. Темную одежду лучше сушить в тени, ведь длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к выцветанию.

Еще одна полезная привычка — забирать прищепки с веревки после завершения сушки. Деревянные изделия из-за постоянного воздействия дождя и солнца могут темнеть и оставлять пятна на светлом белье. Пластиковые с течением времени становятся хрупкими и могут ломаться.

Помогают ли правильные прищепки быстрее высушить одежду

Да, правильное расположение прищепок может положительно влиять на процесс сушки.

Когда ткань висит свободно, а не прижата к веревке большим участком, воздух лучше циркулирует вокруг нее. Благодаря этому влага улетучивается равномернее.

Особенно заметной такая разница может быть при сушке плотных вещей — джинсов, полотенец, постельного белья. Если одежда не сворачивается и не прижимается к веревке, легче просохнуть со всех сторон.

Следовательно, два отверстия на обычной прищепке имеют вполне практичное предназначение. Маленький помогает закрепить ее на веревке, а большой — удерживать ткань. Достаточно учитывать эту особенность и правильно выбирать место для зажимов, чтобы после сушки одежда выглядела более аккуратно и нуждалась в меньшем утюжке.

FAQ

Зачем два отверстия на прищепках?

Два отверстия имеют разное предназначение. Меньший, расположенный ближе к пружине, предназначен для бельевой веревки или перекладины сушилки. Больший, у кончиков прищепки, помогает закреплять ткань. Правильное использование этих отверстий позволяет лучше распределить давление и уменьшить количество следов на одежде.

Как правильно пользоваться бельевыми прищепками?

Во время развешивания одежды размещайте веревку в маленьком отверстии, а ткань фиксируйте в большем. Старайтесь цеплять вещи за крепкие участки: футболки — за нижний край, штаны — за штанины, юбки — за пояс. Перед сушкой встряхивайте одежду, чтобы расправить складки.

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