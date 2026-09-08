Большинство переводит неправильно: как на самом деле сказать "сдача" на украинском

Как правильно сказать "сдача" на украинском / © ТСН

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На самом же деле правильный украинский аналог зависит от того, о чем именно идет речь.

Как перевести «сдача» на украинский

Универсального перевода для русского слова сдача нет. По-украински в разных ситуациях используем разные слова — «решта», «складання», «оренда», «здача» и т.д.

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Самый простой пример — расчет в магазине. Деньги, которые продавец или кассир возвращает покупателю после оплаты, называются остальными.

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Поэтому вместо «дайте здачу» естественно сказать:

«Дайте, будь ласка, решту»;

«У вас буде решта з тисячі гривень?»;

«Заберіть свою решту».

Именно «решта» являются самым уместным вариантом в этом смысле.

«Здавати» чи «складати» экзамен

Не менее часто путаница возникает, когда говорим об обучении. Под влиянием российской конструкции «сдавать экзамен» можно услышать «здавати екзамен» або «здача іспиту».

На украинском нормативно говорить «складати іспит». Если испытание уже успешно пройдено — «скласти іспит».

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Так же следует говорить:

«складання іспиту»;

«скласти іспит»;

«перескласти іспит»;

«перескладання іспиту».

Например, студент не «перездає екзамен», а «перескладає іспит».

А слово «здача» вообще существует

Да, в украинском языке есть и «здати», и «здача». Так что считать эти слова ошибочными во всех случаях не стоит. Главное — учитывать их значение.

Вполне естественно сказать «здати роботу викладачеві», если подразумеваем ее передачу. Также можно сдать документы, отчет, вещи в камеру хранения или готовый объект.

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Правильной будет и распространенная фраза «здати квартиру в оренду». В объявлениях часто используют более короткий вариант — «аренда квартиры».

Следовательно, автоматически вычеркивать глагол «здати» из своего словаря не нужно. Ошибка возникает тогда, когда русские языковые конструкции буквально переносят в украинский язык без учета их значения.

Как легко запомнить правильные соответствия

Ориентируйтесь не на русское слово, а на ситуацию, которую оно описывает.

Если после покупки вам возвращают деньги — это все «решта». Если студент проходит проверку знаний — он «складає іспит». Если владелец предлагает жилье нанимателям — он может «здати квартиру в оренду». А проделанную работу или необходимые бумаги можно «здати» преподавателю, руководителю или в соответствующее учреждение.

Так что одного украинского слова, которым можно было бы заменить «сдачу» в любом предложении, нет. Правильный вариант подсказывает контекст.

FAQ

Как правильно по-украински — «сдача» или «здача»?

Слово «сдача» является русским. Украинский соответствие нужно подбирать в зависимости от значения. Если речь идет о возвращаемых после расчета деньгах, говорим «решта». В других ситуациях могут быть уместны слова «здача», «складання», «оренда» или глагол «здати».

Как правильно сказать «сдача грошей» на украинском?

Если имеются в виду деньги, которые покупатель получает обратно после оплаты товара или услуги, правильно говорить «решта». Например: «Дайте решту зі 100 гривень» или «Заберіть, будь ласка, решту».

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