Большинство владельцев котов этого не знают: почему их глаза светятся ночью

Кот / © Unsplash

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Домашний кот после заката словно меняется: он становится активнее, двигается почти бесшумно и легко ориентируется в темноте. Специалисты объяснили, почему его глаза начинают светиться и как эта особенность помогает животному оставаться эффективным ночным хищником.

Об этом говорится в видеопроекте «Потерянный мир».

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По словам авторов проекта, эффект свечения возникает не случайно.

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«Домашний кот двигается по комнате почти бесшумно, словно скользит по воздуху. Его зрачки расширены, глаза ловят каждое движение. Когда же на них попадает даже самый маленький свет, загораются, как фары автомобиля», — отметили специалисты.

Они объяснили, что за сетчаткой глаза расположен специальный слой, работающий как зеркало. Он отражает даже незначительное количество света назад на фоторецепторы, благодаря чему кот видит гораздо лучше человека в условиях слабого освещения.

Эксперты отмечают, что эта особенность досталась домашним кошкам от их диких родственников.

«Человек приручил кота тысячи лет назад, но ночью он становится тем, кто на самом деле — хищник. Дикий кот, рысь, тигр, леопард — все они действуют по одинаковым правилам. Их глаза улавливают свет, который уже исчез для человека, а специальный слой за сетчаткой, как зеркало, возвращает его назад», — подчеркнули авторы проекта.

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Именно поэтому домашние питомцы самые активные в вечернее и ночное время.

Почему большие кошки охотятся после заката.

Специалисты объясняют, что тьма дает хищникам значительное преимущество.

В то время как травоядные животные хуже видят, теряют ориентацию и не могут точно определить направление опасности, представители кошачьих семей прекрасно используют даже минимальное освещение.

«В лесах и саваннах эта стратегия доведена до абсолюта. Зебры, антилопы и даже зайцы ночью видят плохо, теряются в темноте, не могут оценить расстояние и направление. И тогда начинают двигаться большие кошки, рыси, леопарды, львы», — объяснили авторы проекта.

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Еще одна отличительная черта кошачьих — терпение.

«Они просто ждут, пока жертва потеряет бдительность. Одно движение — и все кончается», — подытожили специалисты.

Напомним, многие владельцы кошек ежедневно наблюдают, как их любимцы перебирают лапками одеяло, лежанку или даже колени хозяина. Специалисты объяснили, что означает это поведение и в каких случаях следует обратиться к ветеринару.

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