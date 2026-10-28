Большинство водителей путает эти значки фар: сможете ли вы правильно определить каждый символ

Что означают значки на панели приборов автомобиля / © pexels.com

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Рассказываем, что означают основные значки фар на приборной панели и как правильно пользоваться автомобильным освещением.

Что означают значки фар на приборной панели

Символы автомобильного освещения помогают водителю понять, какие фонари включены и какой режим света активирован. Обычно их можно найти на приборной панели, переключателе света или рычаге возле руля. Внешний вид обозначений может отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля.

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Ближний свет

Значок ближнего света обычно изображает фару с несколькими короткими линиями, направленными вниз и чуть-чуть в сторону. Такое освещение предназначено для движения в темное время суток на освещенных улицах, а также во время встречного разъезда с другими автомобилями.

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Ближний свет освещает дорогу перед машиной, уменьшая риск ослепления водителей встречного транспорта. Именно этот режим используется в большинстве обычных дорожных ситуаций в темное время суток.

Дальний свет

Символ дальнего света похож на обозначение ближнего, но горизонтальные линии обычно расположены прямо. На панели приборов индикатор дальнего света чаще всего светится синим цветом.

Дальний свет позволяет видеть дорогу на большем расстоянии. Его используют преимущественно на неосвещенных участках, когда впереди нет встречных автомобилей или движущихся машин в том же направлении.

Как только появляется риск ослепить другого водителя, дальний свет нужно переключить на ближний. Не стоит использовать его и в тумане, при сильном дожде или снегопаде: свет отражается от капель воды и частиц снега, из-за чего видимость может ухудшиться.

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Передние противотуманные фары

На значке передних противотуманных фар изображена фара с наклонными линиями светового потока, которые пересекает волнистая вертикальная линия.

Такие фары помогают лучше освещать пространство непосредственно перед автомобилем в условиях ограниченной видимости. Их используют в туман, сильные осадки или снегопад, если это предусмотрено конструкцией автомобиля и разрешено правилами дорожного движения.

Противотуманные фары не заменяют ближний свет во всех ситуациях. Водителю следует ориентироваться на дорожные условия, требования ПДД и инструкцию к автомобилю.

Задние противотуманные фонари

Обозначение заднего противотуманного фонаря также имеет волнистую линию, но направление символа обычно противоположно переднему.

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Задний противотуманный фонарь делает автомобиль более заметным для водителей сзади в условиях очень плохой видимости. Его свет ярче обычных задних габаритных огней, поэтому при хорошей видимости он может мешать другим участникам движения.

Включать такой фонарь следует только в условиях, для которых он предназначен, и выключать, как только видимость улучшится.

Габаритные огни

Символ габаритных огней обычно напоминает две небольшие фары или фонари, направленные в разные стороны, с короткими линиями света.

Габаритные огни отмечают присутствие и габариты автомобиля для других участников движения. Они не обеспечивают достаточного освещения дороги, поэтому не могут заменить ближний свет в темноте.

Автоматическое управление светом

Во многих современных автомобилях есть режим AUTO на переключателе освещения. Он позволяет автоматически включать или выключать фары в зависимости от внешнего освещения и возможностей конкретного автомобиля.

Однако автоматический режим не всегда правильно реагирует на все дорожные условия. Например, дневные ходовые огни могут оставаться включенными, хотя из-за тумана или осадков уже требуется другое освещение. Поэтому водителю следует проверять, активирован ли необходимый режим.

Почему водители путают обозначение фар

Большинство символов освещения имеют схожее основание: изображение фары и несколько линий, обозначающих световой поток. Различия заключаются в направлении линий, их расположении и наличии волнистого элемента.

Чтобы быстрее распознавать значки, обращайте внимание на три признака:

Направление линии. Оно помогает отличить ближний свет от дальнего. Волнистая вертикальная линия. Она характерна для обозначений противотуманных фар. Цвет индикатора. Синий обычно сигнализирует о включенном дальнем свете, а зеленый часто указывает на активированную функцию освещения.

В то же время цвет и форма индикаторов могут отличаться в зависимости от автомобиля. Если возникают сомнения, проверьте значение символа в руководстве пользователя.

Как правильно пользоваться фарами автомобиля

Чтобы видеть дорогу и не ослеплять других водителей, соблюдайте несколько правил:

Используйте ближний свет в темное время суток, во время встречного разъезда и других ситуаций, предусмотренных ПДД. Переключайте дальний свет на ближний, когда он может ослепить водителей встречного или попутного транспорта. Включайте противотуманные фары в соответствии с погодными условиями и инструкцией к автомобилю. Не используйте задний противотуманный фонарь без необходимости, ведь его яркий свет может мешать водителям сзади. Проверяйте работы фар перед поездкой, особенно перед ночной дорогой или путешествием за пределы города.

Помните, что правильное использование освещения влияет на видимость дороги, возможность вовремя заметить препятствие и безопасность других участников движения.

FAQ

Что означают значки фар на приборной панели автомобиля?

Значки фар показывают, какой режим внешнего освещения включен: ближний или дальний свет, передние или задние противотуманные фонари, габаритные огни или автоматическое управление освещением. Точное значение символа зависит от формы, цвета и модели автомобиля.

Как отличить ближний свет от дальнего?

На символе ближнего света линии обычно направлены вниз под углом, а на обозначении дальнего света — прямо. Индикатор дальнего света на приборной панели чаще всего синий. Если вы не уверены в значении символа, обратитесь к инструкции автомобиля.

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