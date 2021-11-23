Борис Джонсон позволил своему годовалому сыну порулить: видео

Британский премьер вместе с семьей посетил популярный парк развлечений, где покатался на детской машинке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с сыном Уилфредом и женой Керри побывал в популярном семейном парке развлечений в Нью-Форесте.

Об этом сообщает Daily Mail.

Семья британского премьера посетила немало аттракционов, в том числе Борис Джонсон со своим годовалым сыном Уилфом сели в миниатюрный автомобиль. Во время поездки отец разрешал порулить малышу, не держа, как следует, руль двумя руками.

Издание отмечает внешнее сходство отца и сына Джонсонов, у младшего – такие же непослушные пряди светлых волос.

Британский премьер, как и все посетители, стоял в очередях в кассу, здоровался с теми, кто его узнавал. Он был одет в простые джинсы, темно-синий пиджак, а знаменитую прическу прятал под зеленой шапкой-"петушком".

Вместе с премьером была его жена Кэрри. В декабре этого года супруги ожидают рождения второго ребенка.

Напомним, ранее беременная жена премьер-министра Великобритании Керри Джонсон во время саммита G20 в Риме посетила Колизей.

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