Борная кислота и соль: необычные средства для чистки унитаза, о которых мало кто знает

Даже обычная проточная вода может "загрязнить" унитаз. Внутри появляется налет и камни, от которых бывает трудно избавиться. Читайте на сайте ТСН.ua, как очистить унитаз с помощью народных средств.

Если со временем в унитазе появились пятна ржавчины, известковый налет и камни, не стоит расстраиваться и покупать химию, которая может негативно повлиять на ваше здоровье.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, унитаз, как и ванную и раковину, нужно регулярно мыть. Тогда загрязнения просто не успеют въесть в поверхность и вы сможете гораздо легче их избавиться. Существует две уловки, о которых мало кто знает. Они помогут вам в очищении унитаза от грязи и неприятного запаха. К тому же эти народные средства легкодоступны и часто есть в каждом доме.

Борная кислота

Она продается в аптеке в жидком или порошкообразном виде. Если вы приобрели жидкость, то ее просто заливают в унитаз на всю ночь или хотя бы на 10 часов. Чтобы отмыть унитаз от ржавчины этого будет предостаточно.

Если вы купили борную кислоту в виде порошка, тогда ее сначала нужно растворить в теплой воде и затем залить внутрь унитаза.

Чтобы эффект был еще сильнее, следует добавить немного лимонной кислоты (и в первом, и во втором случае). Тогда загрязнения лучше очистятся, а запах станет приятным. Утром вам останется только тщательно протереть унитаз с помощью ершика.

Соль

Если вы живете в доме, а не квартире, то можете столкнуться с еще одной неприятной проблемой – старыми трубами. От них идет ужасная вонь канализации. Чтобы избавиться от него, возьмите обычную соль. Одного стакана хватит, чтобы он поглотил лишнюю влагу, отложение и убрал неприятный запах. При необходимости такое очищение от налета можно проводить раз в неделю.

Что делать? Один стакан соли растворить в кипящем кипятке и залить в унитаз. Оставить всего-навсего на 15 минут, а затем слить воду. Кстати, соль также помогает убрать загрязнение в виде жира и отложений пищи в трубах на кухне.

Однако здесь следует помнить одно важное правило — кипяток нельзя заливать в фарфоровые или фаянсовые изделия. Из-за горячей воды они могут повредиться.