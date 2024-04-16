Бородатая женщина перестала бриться, несмотря на хейт: "Взгляды отвратительные, но муж любит меня"

Раньше она испытывала издевательства из-за своей густой бороды, но теперь научилась не только принимать себя, но и любить.

Уставшая от стандартов красоты женщина полностью приняла свои волосы на лице, но все еще получает странные взгляды от незнакомцев.

Об этом пишет Mirror.

26-летняя Саво Мгинки в течение 10 лет стеснялась своего лица, но после того, как приняла бакенбарды, бороду и усы, она научилась его любить – так же, как ее муж.

Она объяснила: "Мой муж сказал мне отпустить волосы на лице, потому что не видит в этом ничего странного или смешного. На ранних стадиях нашего брака, когда нам приходилось выходить на обед или ужин, он не мог меня удивить, потому что знал, что если я не сбрею бороду в этот день, то мы обязательно возьмем еду на вынос. Но он был сторонником того, чтобы я любила и принимала себя такой, какая я есть".

Саво Мгинки / Фото: instagram.com/colourful_saved_makoti

Люди могут смотреть на нее и оставлять неприятные комментарии, но с мужем, являющимся фанатом ее волосатого вида, Саво чувствует себя абсолютно нормальной. Она сказала: "Я настолько привыкла к тому, что люди говорят так много негативных комментариев, что когда я с ним, я чувствую себя нормально. Он, честно говоря, не чувствует себя никак иначе".

Саво Мгинки / Фото: instagram.com/colourful_saved_makoti

Но не все воспринимают это все равно. "Люди всегда удивляются моему выбору отращивать волосы/не бриться, некоторые добрые и делают мне комплименты о том, как я красива и уникальна, а некоторые просто говорят отвратительные комментарии", — говорит Саво, добавляя: "Они точно много пялятся!".

Саво Мгинки / Фото: instagram.com/colourful_saved_makoti

Саво из Йоханнесбурга, Южная Африка, впервые начала замечать темные волосы со стороны своего лица, когда ей было всего 16 лет.

"Это было очень заметно, потому что у меня немного светлый цвет лица", – объяснила Саво. "В 18 лет у меня начали расти бакенбарды, усы и борода. В 21 год у меня была полноценная борода – не очень длинная, но это были волосы по всему лицу. Если мне нужно было выйти на улицу в определенный день и я хотела иметь суперчистый подбородок, я наносила крем для бритья".

Саво Мгинки / Фото: instagram.com/colourful_saved_makoti

Однако ее кожа очень чувствительна, и бритье вызывало раздражение, поэтому она решила разрешить волосам на лице расти: "Поэтому сейчас я просто подстригаю бакенбарды. Я не брею их, я люблю их".

Теперь она полна решимости помочь другим женщинам преодолеть стигму, связанную с волосами на лице.

"В детстве надо мной немного издевались, но не сверстники, а взрослые, и это меня очень удивляло, ведь именно они должны были меня защищать. Так что когда я наконец приняла себя, я пообещала себе, что буду выставлять напоказ свою уникальность и пользоваться ею. Я просто обожаю слышать, как люди говорят: "Мы никогда не видели такого человека, как ты". Это также дает мне возможность обучать людей. их, что они, Мы все разные, и мы должны быть уверенными в тех, кто похож на меня, уверяя их, что они, безусловно, прекрасны".

Саво Мгинки / Фото: instagram.com/colourful_saved_makoti

Напомним, женщина сделала 20 операций на лице из-за родимого пятна. У нее аномальное развитие кровеносных сосудов.

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