Бородатая женщина прекратила бриться несмотря на травлю хейтеров: как она сейчас выглядит (фото)

Волосы на ее лице начали расти еще в девять лет.

Бородатая женщина, которую хейтеры обзывали "грязной", рассказала, как решила прекратить брить лицо.

Об этом пишет Daily Star.

У 30-летней Корал Рене впервые появились густые бакенбарды в девять лет, а к 12 годам она ежедневно брилась.

Она страдает синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает аномальный уровень гормонов в организме, и провела почти два десятилетия, чувствуя себя неловко и подстригая волосы на лице.

Корал Рене / Фото: скриншот с видео

Теперь создатель контента для взрослых навсегда отказалась от бритвы и снова влюбилась в свои бакенбарды. К слову, облик любимой обожает ее молодой бойфренд, 25-летний Илиас.

"После того, как я прекратила бриться, мы оба стали гораздо счастливее — он, потому что я наконец обрела больше уверенности в себе, а я, потому что я больше не испытывала такой боли от бритья чувствительной кожи", — сказала Корал.

Корал Рене с бойфрендом / Фото: скриншот с видео

Хотя Рене сейчас наслаждается жизнью, чувствуя себя комфортно, модели OnlyFans не всегда было легко. В частности, ей болезненно вспоминать 90-е годы, когда Корал была еще ребенком и подвергалась бесконечному потоку издевательств.

"Приблизительно с четырех лет у меня начала темнеть кожа на шее, коленях, локтях и косточках, что было вызвано резистентностью к инсулину, связанной с моим СПКЯ", — сказала она. "Один человек подумал, что я грязная, и посоветовал мне почесать кожу в ванне, чтобы смыть ее".

Корал Рене / Фото: скриншот с видео

Когда она стала подростком, бритье стало частью ее повседневной жизни, чтобы отразить критику. "Мне казалось, что бритье – единственный способ выжить", — призналась она. "В некотором смысле я чувствую, что это в известной степени подтверждается количеством ненависти, которую я получаю в Интернете сейчас".

Несмотря на вновь обретенную уверенность в себе и множество поклонников-мужчин, которые "наслаждаются ее видом" на OnlyFans, Корал по-прежнему получает много ненависти от хейтеров. "Люди в Интернете спрашивают, кто я, потому что почему мои волосы не делают меня похожей на человека или на то, мужчина я или женщина", — сказала она. "Лично мне люди обычно не противостоят. На меня бесспорно многое смотрят, а иногда они достают свои телефоны и пытаются сфотографировать".

Корал Рене / Фото: скриншот с видео

Благодаря своей любящей семье и почти 23 000 подписчикам в TikTok женщина сформировала сеть поддержки как занавес защиты от гнусных комментариев. "Моя борода не имеет ничего общего с тем, что я странная или особенная. Я люблю себя, и это раздражает людей", — добавила Корал.

Напомним, недавно женщина с бородой и волосатым телом рассказала, что она "любит" себя, несмотря на обиды со стороны хейтеров. Она считает, что красота проявляется во всех формах.

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