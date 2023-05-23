Бортпроводник насмешил забавной демонстрацией правил безопасности: "Сотрудник десятилетия"

Ролик стал вирусным в Сети.
Пользователей TikTok покорил бортпроводник авиакомпании JetBlue Airways.
В Сети появилось видео, где харизматичный стюарт демонстрирует правила безопасности.
Обычно пассажиры отвлекаются во время этого процесса, считая его скучным. Впрочем, на этот раз все внимание людей было приковано к работнику.
В 20-секундном клипе, уже собравшем 4,6 млн просмотров с момента публикации, работник исполняет танец, используя преувеличенные движения, чтобы одеть спасательный жилет. Он не только смешно двигался, но и активно гримасничал. Свое представление он закончил, исчезая при упоминании аварийных выходов самолета.
@juicephhh Fly Jet Blue also ведет этот парень raise #fyp #jetblue ♬ original sound — Joey
В комментариях пользователи написали, что бортпроводник должен сменить взлетно-посадочную полосу на Бродвей. Также они удивились, как пассажиры не разразились от смеха.
- Как люди не смеялись, я бы кричал
- Он сделал мой день! Плачу от смеха
- Рабочий десятилетия
- Только так я смогу уделить внимание и запомнить инструкции
- Какой отличный сотрудник! Ему нужно повысить зарплату!
- Братан думает, что он в спектакле на Бродвее
Напомним, стюардесса показала шесть мест, где могут быть спрятаны шпионские камеры в отелях. Она отметила, что всегда проверяет номер, прежде чем обустроиться.
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