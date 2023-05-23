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Бортпроводник насмешил забавной демонстрацией правил безопасности: "Сотрудник десятилетия"

Бортпроводник насмешил забавной демонстрацией правил безопасности: "Сотрудник десятилетия"

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
517
Время на прочтение
2 мин
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Бортпроводник насмешил забавной демонстрацией правил безопасности: "Сотрудник десятилетия"

Бортпроводник насмешил забавной демонстрацией правил безопасности / Фото: скриншот с видео

Ролик стал вирусным в Сети.

Пользователей TikTok покорил бортпроводник авиакомпании JetBlue Airways.

В Сети появилось видео, где харизматичный стюарт демонстрирует правила безопасности.

Обычно пассажиры отвлекаются во время этого процесса, считая его скучным. Впрочем, на этот раз все внимание людей было приковано к работнику.

В 20-секундном клипе, уже собравшем 4,6 млн просмотров с момента публикации, работник исполняет танец, используя преувеличенные движения, чтобы одеть спасательный жилет. Он не только смешно двигался, но и активно гримасничал. Свое представление он закончил, исчезая при упоминании аварийных выходов самолета.

@juicephhh Fly Jet Blue also ведет этот парень raise #fyp #jetblue ♬ original sound — Joey

В комментариях пользователи написали, что бортпроводник должен сменить взлетно-посадочную полосу на Бродвей. Также они удивились, как пассажиры не разразились от смеха.

  • Как люди не смеялись, я бы кричал
  • Он сделал мой день! Плачу от смеха
  • Рабочий десятилетия
  • Только так я смогу уделить внимание и запомнить инструкции
  • Какой отличный сотрудник! Ему нужно повысить зарплату!
  • Братан думает, что он в спектакле на Бродвее

Напомним, стюардесса показала шесть мест, где могут быть спрятаны шпионские камеры в отелях. Она отметила, что всегда проверяет номер, прежде чем обустроиться.

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Дата публикации
Просмотры
517
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