Бортпроводник случайно сделал глупость перед взлетом, которая стоила 100 000 долларов

Самолет авиакомпании Delta Air Lines / © Associated Press

Реклама

В США на рейсе Delta Air Lines из Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити произошел курьезный инцидент: бортпроводник случайно активировал аварийный трап перед взлетом. Эта ошибка задержала вылет почти на четыре часа и, по оценкам СМИ, стоила авиакомпании до 100 тыс. долл.

Об этом пишет People.

Пассажиры Delta Air Lines испытали значительные задержки на выходных из-за инцидента, когда бортпроводник по ошибке активировал аварийный трап перед самым вылетом самолета. Это произошло 25 октября на рейсе Delta 3248 из Питтсбурга (Пенсильвания) в Солт-Лейк-Сити (Юта).

Реклама

«Во время открытия дверей самолета экипаж случайно активировал аварийный трап возле гейта прибытия в Питтсбурге. В результате пассажиры обратного рейса из Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити были пересажены на другие рейсы Delta в тот же вечер или на следующее утро», — заявили в компании.

По информации Flightradar24, вылет задержался почти на четыре часа — вместо запланированных 17:30 самолет поднялся в воздух только в 21:21, а прибыл в пункт назначения в 23:12.

После случайного разворачивания трапа пассажиры оставались в салоне около часа, пока инженеры вручную снимали надувную горку.

Бортпроводник публично извинился и подчеркнул, что подобного инцидента «никогда не случалось» за его «26-летнюю карьеру». Один из пассажиров отметил, что сотрудник был «заметно растерян».

Реклама

По оценкам New York Post, эта ошибка могла стоить от 50 тыс. до 100 тыс. долл., ведь именно столько может составлять стоимость повторной упаковки аварийного трапа на Airbus A220.

Другие СМИ оценивают убытки в 30 тыс. — 70 тыс. долл., не учитывая дополнительных расходов на пересадку пассажиров, часть из которых вылетала на следующий день или потеряла стыковочные рейсы в Солт-Лейк-Сити.

К слову, во Франции на рейсе IB578 авиакомпании Iberia из Парижа в Мадрид пассажир внезапно напал на стюардессу, пытаясь открыть аварийный выход. Мужчина таки открыл дверь самолета и спрыгнул на взлетно-посадочную полосу, когда двигатели Airbus A320 еще работали. Пассажира задержали службы экстренного реагирования.