Бортпроводники назвали самое грязное место в самолете: пассажирам советуют его избегать

Салон самолета / © pexels.com

Реклама

Бортпроводники признались, что во время полетов сами избегают некоторых частей салона самолета. Больше всего замечаний у членов экипажа вызывает карман на спинке сиденья, куда пассажиры часто складывают не только личные вещи, но и мусор.

Об этом сообщает Travel + Leisure, которое пообщалось с несколькими бортпроводниками американских авиакомпаний.

По словам стюардессы Даниэль из Атланты, которая работает в сфере уже восемь лет, карманы на спинках сидений являются одними из самых грязных мест в самолете.

Реклама

Она рассказала, что за годы работы видела, как пассажиры оставляли там использованные салфетки, недоеденную еду, обертки и даже грязные подгузники. При этом, по ее словам, во время короткой уборки между рейсами эти места не всегда проходят полноценную дезинфекцию.

«Уборщики проверяют его на наличие мусора, который не собирают бортпроводники, но они не вытирают его, если нет очевидного разлива», — пояснила она.

Именно поэтому члены экипажа советуют пассажирам не класть в карманы телефоны, наушники, документы или другие личные вещи. Если же воспользоваться ими все-таки нужно, бортпроводники рекомендуют сначала протереть поверхность дезинфицирующей салфеткой.

Еще одним нежелательным местом в самолете работники авиации называют сиденье возле туалета. Бывшая стюардесса Кэтрин отметила, что рядом с санузлом обычно шумно из-за постоянных очередей пассажиров, а после нескольких часов полета в этой части салона могут появляться неприятные запахи.

Реклама

Отдельно бортпроводники предостерегают пассажиров не заходить в туалет самолета босиком или только в носках. По словам Даниэль, жидкость на полу в туалете — это не всегда вода.

В то же время не все члены экипажа полностью отказываются от использования карманов на спинках сидений. Некоторые из них пользуются ими после обработки дезинфицирующими салфетками или кладут туда только бутылку с водой.

Так, бортпроводница и автор контента Элиза Полл рассказала, что иногда использует карманы из прозрачной сетки, если они имеют чистый вид. А Кэтрин отметила, что перед использованием всегда протирает их салфетками с дезинфицирующим средством.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в самолетах приглушают освещение во время самых опасных фаз полета. Такая процедура помогает экипажу и пассажирам лучше видеть в случае чрезвычайной ситуации.

Реклама

Новости партнеров