Бортпроводники раскрыли секреты, которые помогают не бояться полета на самолете

Самолет / © Pixabay

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Многие пассажиры испытывают беспокойство перед полетом или во время турбулентности. По словам опытных бортпроводников, справиться с тревогой помогут простые шаги: не скрывать свои переживания от экипажа, правильно выбирать место в салоне самолета и не пытаться успокоиться с помощью алкоголя.

Об этом сообщило издание Travel + Leisure.

Как рассказал бывший бортпроводник американских авиакомпаний Бобби Лори, одна из самых распространенных ошибок пассажиров — пытаться самостоятельно справиться со страхом и не сообщать о нем экипажу. По его словам, если человек заранее сообщит о своём беспокойстве, бортпроводники смогут поддержать его, объяснить причины турбулентности или задержек и периодически проверять самочувствие во время рейса.

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Лори отмечает, что иногда пассажиры стесняются говорить о своем страхе или не хотят отвлекать экипаж. В то же время для бортпроводников такая информация полезна, ведь она помогает лучше понять состояние человека и оказать необходимую поддержку. Бывшая стюардесса и автор туристических материалов Кэтрин Паркер также советует не скрывать симптомы тревоги, особенно если они сопровождаются тошнотой или паническими реакциями.

Еще один способ сделать полет более комфортным — правильно выбрать место в самолете. По словам экспертов, наиболее спокойными считаются места рядом с крыльями, где колебания во время турбулентности ощущаются меньше. Зато в хвостовой части салона тряска может казаться сильнее из-за расположения дальше от центра тяжести самолета.

Лори также обращает внимание на то, что многим пассажирам помогает наблюдение за реакцией экипажа. Если бортпроводники сохраняют спокойствие во время турбулентности, это может снизить уровень беспокойства и у пассажиров.

Кэтрин Паркер советует по возможности выбирать утренние рейсы. По её словам, в это время суток меньше шансов столкнуться со штормами и сложными погодными условиями, которые чаще возникают позже в течение дня.

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Кроме того, эксперты предостерегают от чрезмерного употребления алкоголя перед полетом или во время него. Хотя некоторые люди употребляют алкоголь, чтобы справиться с волнением, он может привести к обезвоживанию, нарушению сна и даже усилению тревожности. Также специалисты не рекомендуют сочетать алкоголь с лекарствами. Вместо этого следует поддерживать водный баланс и регулярно пить воду, ведь воздух в салоне самолета обычно сухой.

Кроме того, Бобби Лори советует сообщать экипажу, если перед полетом были приняты успокаивающие препараты. По его словам, некоторые лекарства могут вызывать сонливость или дезориентацию, поэтому такая информация поможет бортпроводникам правильно оценивать состояние пассажира во время рейса.

Напомним, бывший пилот American Airlines Стив Шайбнер развенчал миф о самых безопасных местах в хвостовой части самолета. Узнайте, от чего на самом деле зависит выживание при авиакатастрофе.

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