Босоногий мужчина озадачил, как ел сырую курицу в торговом центре - фото

Он изрядно сбил людей с толку.

Озадаченный покупатель заметил мужчину, который ел сырую курицу прямо из упаковки в торговом центре в Австралии.

Это произошло в ТЦ города Мэрион, на юге Аделаиды, передает mirror.co.uk.

Очевидец сфотографировал мускулистого мужчину без обуви, одетого в жилет и опубликовал снимок на Reddit.

Мужчина ел сырую курицу в торговом центре. / Фото: instagram.com/shitadelaide

Инцидент произошел в Австралии / Фото: instagram.com/shitadelaide

Это привело пользователей в ужас. В комментариях юзеры принялись обсуждать увиденное:

Может кто-то проверить, жив ли еще этот человек?

Это сырая курица? Пожалуйста, скажите мне, что фотография обманчива и что на ней свернуты кусочки бекона или что-то такое

У него нет времени, чтобы сесть за стол, надеть обувь или приготовить еду. Мало кто понимает эту рутину

Я чувствую запах сальмонеллы сюда

Кто-то пытается получить несколько больничных

Центры по контролю и профилактике заболеваний говорят, что употребление сырой курицы может представлять значительный риск для здоровья человека.

В сообщении говорится: "Курица может быть питательным выбором, но сырая курица часто заражена бактериями Campylobacter, а иногда и бактериями Salmonella и Clostridium perfringens. Если вы едите недоваренную курицу, вы можете получить пищевое отравление".

Напомним, мужчину арестовали из-за извращенного секса. 40-летний Дэвид Ли совершил половой акт с чайкой.

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