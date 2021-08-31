Боялись, что им установят вышку: в России противники 5G едва не засыпали землей археологов

Боялись, что им установят вышку: в России противники 5G едва не засыпали землей археологов

Хулиганы утверждали, что не допустят установку вышки, хотя ее в этом месте никто и не собирался устанавливать.

В России, в Ростовской области, местные жители напали на археологов, которые занимались раскопками. Люди пытались засыпать раскоп землей из-за опасений, что там установят вышку 5G.

Об этом сообщает "РБК".

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К археологам подошли несколько мужчин с лопатами и начали засыпать шурф, хотя в нем были археологи. Нападавшие заявляли, что 5G якобы негативно влияет на здоровье человека. Хулиганы утверждали, что не допустят установку вышки, хотя ее в этом месте никто и не собирался устанавливать.

"В полицию поданы заявления о привлечении виновных лиц к ответственности. Работы остановлены в целях безопасности археологов", — говорится в сообщении российской полиции.

Напомним, что в Хмельницкой области разъяренные селяне хотели свалить вышку мобильной связи.

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