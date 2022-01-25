Боятся спать: жители многоэтажки вызвали гадалку и экзорциста из-за странных звуков и движения предметов

Один из жителей дома уже переехал из квартиры.

В Польше в городе Яроцин жители многоэтажки на улице Конституции 3 Мая, 10 сетуют на странные звуки, во время которых якобы даже двигаются предметы. Люди из-за этого вызвали гадалку, экзорциста и биоэнерготерапевта, однако странные звуки не исчезли. Полиция же утверждает, что звуки слышны из-за системы отопления.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

Странные звуки слышны в доме, построенном в 80-х годах ХХ века, и где проживает 20 семей. Люди рассказали, что с ноября 2021 они постоянно слышат странные звуки. Сначала они считали, что кто-то делает ремонт и бьет молотком по стене, но звуки были слышны даже ночью. Поэтому некоторые жители многоэтажки боятся спать.

37-летний житель многоэтажки Лукаш рассказал, что он постоянно слышит необъяснимый стук.

"Иногда звук похож на удар руки по стене, иногда на удар металлическим предметом. Некоторые звуки раздаются как музыка на стадионе", — убеждает Лукаш.

Местные жители объединились и провели совместное расследование. Они рассказали, что иногда вибрации настолько мощные, что в доме начинают двигаться предметы. Тогда местные пригласили в дом экзорциста. Он освятил все комнаты, но проблема не исчезла. После этого они пригласили биоэнерготерапевта и гадалку, но они тоже не смогли объяснить происхождение странных звуков. За дело взялась местная полиция.

Правоохранители считают, что причиной звуков являются проблемы, связанные с началом отопительного сезона.

"На наш взгляд, причиной этого могут стать некоторые проблемы, связанные с началом отопительного сезона. Полиция расследует инцидент", — говорит сотрудница отдела полиции Яроцина Агнешка Заворская.

Однако местных жителей такое объяснение не устроило. Они рассказали, что из дома уже уехал один их сосед, испугавшийся странных звуков. Люди уверены, что проблема не в трубах, а в чем-то другом. Полиция к делу уже привлекла местных строительных инспекторов.

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