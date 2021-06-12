"Боже мой, я в китовой пасти": в США горбатый кит проглотил ловца лобстеров

В пасти кита он находился 30-40 секунд.

В американском штате Массачусетс горбатый кит проглотил ловца лобстеров Майкла Паккарда.

К счастью, животное выплюнуло его, сообщает BBC News.

Дайвер рассказал, что нырял в акваланге, а затем почувствовал толчок, а все вокруг потемнело. Он подумал, что стал жертвой нападения акулы, но не увидел зубов. "Тогда я понял: "Боже мой, я в кита пасти". Он пытается меня проглотить. Вот и все, я умру. Вдруг он поднялся на поверхность, вывернулся и начал крутить головой. Меня просто подбросило в воздух и я приземлились в воде", — вспоминает пострадавший.

В пасти кита он находился 30-40 секунд. Когда оказался на свободе, в воде, то напарник помог ему вернуться обратно в лодку.

Ученые считают, что кит проглотил дайвера случайно. Обычно горбатые киты широко открывают рот, чтобы проглотить как можно больше рыбы или криля. К слову, горбатые киты могут вырастать до 15 метров и весить около 36 тонн.

Как сообщалось, в Новой Зеландии человек поймал морского окуня, весом более 80 кг. Чтобы извлечь из воды вылов рыбалке, понадобилось около 30 минут.

Захватывающие факты про горбатого кита

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