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Брак монстра: серийный убийца Леви Беллфилд добивается брака с безумно влюбленной посетительницей

Брак монстра: серийный убийца Леви Беллфилд добивается брака с безумно влюбленной посетительницей

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3109
Время на прочтение
2 мин
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Брак монстра: серийный убийца Леви Беллфилд добивается брака с безумно влюбленной посетительницей

Фото: www.thesun.co.uk

Насильник начинает судебный процесс, поскольку правительство отклоняет эту просьбу.

Английский серийный убийца Леви Беллфилд подал в суд на правительство после того, как его предложение жениться на влюбленной посетительнице тюрьмы было отклонено.

54-летний насильник, жертвами которого, в частности, стала 13-летняя Милли Даулер, пригрозил судебным разбирательством, если тюремное начальство не даст "положительного ответа". Об этом пишет The Sun.

Леви хочет пожениться с 40-летней любимой.

Со своей стороны член парламента Алек Шелбрук сказал: "Это неправильно, что он может использовать деньги налогоплательщиков. Он отобрал будущее у молодых женщин и девушек и их право на брак. Поэтому если он хочет бороться за свое право на брак, он должен заплатить за это".

Полицейский Колин Саттон, который и привлек Беллфилда к ответственности, сказал: "Правительство должно действовать быстро. Это издевательство над браком и правовой системой, когда кто-то находится в тюрьме за самые серьезные преступления против женщин, а девушки выходят замуж в тюрьме".

Заметим, Беллфилд – английский серийный убийца, сексуальный преступник, насильник, похититель и грабитель. 25 февраля в 2008 году он был признан виновным в ряде убийств и приговорен к пожизненному заключению. Срок он отбывает в тюрьме Франкленд, находящейся в графстве Дарем.

Напомним, в Индии жених отменил свадьбу потому, что его невеста получила низкие оценки в школе. Однако семья невесты утверждает, что семья жениха отменила свадьбу из-за того, что их требования по поводу не были удовлетворены.

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Дата публикации
Просмотры
3109
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