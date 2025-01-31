Брак мужчины распался через три дня после свадьбы: что учудила его возлюбленная

Мужчина рассказал, как его брак распался вскоре после свадьбы. Недавно другая невеста поделилась историей, как бросила избранника прямо в день праздника. В случае этого мужчины — его счастье длилось всего три дня после того, как он произнес свои обеты перед алтарем.

На Reddit он рассказал, что сделал предложение руки и сердца любимой в июне 2017 года и хотел, чтобы свадьба состоялась через год, но, к его удивлению, ее семья настояла на январской свадьбе.

Вдохновленный своей "новой жизнью" с женой, он начал отсчитывать дни до того момента, когда она пойдет с ним под венец в белом платье. Но в ноябре в том же году он заметил изменения в ее поведении.

"Я заметил, что она стала более скрытной со своим телефоном. Застукал ее за флиртом с другим мужчиной. Ладно, подумал я. Ничего страшного. Она, наверное, просто нервничает из-за приближения свадьбы. Я сказал ей остановиться и надеялся, что мы сможем просто двигаться дальше. В декабре было практически нестерпимо находиться рядом с ней. Все, что я делал, я делал неправильно, и не было совершенно никакого способа угодить ей. Узнал, что они встречаются, когда я на выходных был на работе..." — написал пользователь.

В декабре они решили сделать перерыв, чтобы она могла "разобраться в себе" перед свадьбой, которая должна была состояться через четыре недели. "Я думал, что ей нужно время, чтобы подумать об этом, но я узнал, что во время недельного перерыва она ежедневно встречалась с парнем и занималась с ним сексом, — добавил он. — В этот момент я просто сломался и начал плакать, сказал ей, что прощу ее, если она все еще хочет пойти на свадьбу. Она согласилась прекратить с ним встречаться и выйти за меня замуж, но сказала, что хочет увидеть его в последний раз, чтобы сказать ему об этом".

Но позже он узнал, что вместо того, чтобы разорвать отношения с другим мужчиной, она ходила с ним на метание топора перед тем, как вместе поужинать. Он сказал: "Мы поехали на свадьбу на следующий день после этого, и она попросила меня не задавать ей никаких вопросов о том, что произошло во время разрыва. Приблизительно через три недели в ее родном городе мы поженились. Я вернулся в родной город, а через три дня она написала мне SMS, когда я был на работе: "Извини, но я не приеду домой ночевать в эти выходные". Она, в сущности, вернулась к тому парню, с которым спала. Короче говоря, я дал ей еще два-три шанса (она продолжала возвращаться ко мне, когда с новым парнем все шло не так, как она хотела) и в конце концов обнаружил, что они занимаются сексом, когда однажды вечером она не ответила на мои телефонные звонки. Я просто знал, что они этим занимаются, поэтому зашел в ее квартиру (они оставили дверь незапертой) и застукал их на горячем".

Он говорит, что с тех пор никогда не разговаривал с ней, но остался с глубокими эмоциональными шрамами от всего пережитого: "Я думаю, что мне просто нужно было это увидеть, чтобы по-настоящему пережить это. Мы официально развелись через три недели, но фактически брак распался спустя три дня".

В то время, как некоторые пользователи поделились своими соболезнованиями, другие утверждают, что это "его собственная вина", потому что он проигнорировал все тревожные сигналы перед свадьбой.

Напомним, женщина засыпала бывшую любимую своего парня видео, где выпускает газы. В стране назвали это "первым делом о "киберпукании".

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