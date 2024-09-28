Брата и сестру посадили за коровьи желчные камни на $3 млн: каким был их бизнес

В Уругвае приговорили к тюремному заключению брата и сестру за контрабанду коровьих желчных камней на сумму более 3 миллионов долларов США в Гонконг для использования в китайской медицине.

Об этом пишет Yahoo.

50-летний мужчина был приговорен к двум годам и одному месяцу заключения за контрабанду и отмывание денег, а его 48-летняя сестра получила 18 месяцев заключения за отмывание денег, но была освобождена условно.

Согласно решению суда и данным Интерпола, они приобрели желчные камни на скотобойнях в Уругвае. На каждого из 3,5 миллиона жителей Уругвая приходится более трех коров – это самый высокий показатель в мире на душу населения. Большую часть выпускаемой продукции страна экспортирует.

В обвинительном заключении указано, что обвиняемый платил от 198 000 до 200 000 долларов за килограмм – больше, чем цена золота, которая сейчас составляет около 83 000 долларов за килограмм – за желчные камни, приобретенные у владельцев скотобоен или работников пяти разных уругвайских департаментов. Затем он отправил их DHL в две компании в Гонконге, идентифицированные в расследовании по инициалам H.H.L. и H.T.B.T.C.

Расследование показало, что он получал прибыль в размере около 8000 долларов за килограмм. Судебные документы показали, что он получил в общей сложности $3,2 млн банковскими переводами от своих клиентов из Гонконга и положил еще $188 000 на счет своей сестры.

Уругвайские власти наложили арест на принадлежавшие паре транспортное средство и недвижимость в Монтевидео общей стоимостью около $2,5 млн.

Желчные камни, найденные в мочевом пузыре крупного рогатого скота при переработке мяса, высоко ценятся в Азии, где они используются в нетрадиционной медицине из-за их противовоспалительных свойств и борьбы с лихорадкой.

Напомним, водитель запихнул в "Жигули" двух коров и катался по городу. Его оштрафовали.

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