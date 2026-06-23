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Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах: подробности уникальной церемонии
Братья-близнецы женились на идентичных сестрах-близнецах, которых даже родственники иногда путают.
В нигерийском городе Ибадан на юго-западе страны состоялась уникальная двойная свадьба, которую местные жители уже назвали настоящим чудом. Братья-близнецы Тайво и Кехинде Огунтойе женились на сестрах-близнецах Адедиран во время совместной радостной церемонии.
Об этом пишет BBC.
Для народа йоруба рождение близнецов является привычным делом, однако женитьба двух пар близнецов одновременно — событие очень редкое.
«Мы знаем много близнецов, но этот брак кажется нам устроенным Богом. Мы всегда мечтали жениться на близнецах», — поделился Огунтойе.
Молодожены верят, что их союз является особым знамением, и уже строят планы на будущее.
«С Божьей помощью мы молимся о том, чтобы у наших первенца и второго ребенка родились близнецы. Это заветное желание нашего сердца», — добавил жених.
История любви этих двух пар началась еще десять лет назад, когда все четверо учились в Ибаданском университете. Познакомить их решила преподаватель, заметившая удивительное сходство судеб. Однако путь к алтарю не был прост. Сначала сестры Адедиран даже не хотели отвечать на звонки и избегали встреч.
Огунтойе, которому сейчас за 40 лет, вспоминает первое знакомство без особого оптимизма.
«В конце концов мы навестили их, поговорили, но тогда они не были заинтересованы в отношениях», — рассказал мужчина.
Вместо романа между четверкой завязалась дружба, но впоследствии жизнь развела их по разным уголкам мира. Сестры поехали на учебу за границу, а братья путешествовали и работали в США и Южной Африке. Прошли годы, прежде чем они снова вышли на связь и поняли, что созданы друг для друга. Несмотря на первоначальный скептицизм, семьи молодых были в восторге от такого союза.
Особенности уникального союза
Молодожены появились на церемонии в одинаковых роскошных нарядах: сестры выбрали идентичные белые платья, а братья — изысканные костюмы с бабочками. Интересно, что женихи являются разнояйцевыми близнецами и имеют определенные отличия во внешности, а вот их избранницы однояйцевые и похожи как две капли воды.
«Наши жены так похожи друг на друга, что даже члены их семей иногда их путают. Мы их не путаем, мы очень хорошо знаем своих жен», — заверил Кехинде Огунтойе.
Несмотря на невероятную духовную и физическую близость, молодожены приняли нестандартное решение — после свадьбы две новосозданные семьи будут проживать отдельно.
«У нас есть уникальный план на этот счет, и со временем люди о нем узнают», — заинтриговал Огунтойе.
Напомним, ранее мы писали, что братья-тройняшки женились в один день.