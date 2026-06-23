Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах: подробности уникальной церемонии

Близнецы / © Unsplash

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В нигерийском городе Ибадан на юго-западе страны состоялась уникальная двойная свадьба, которую местные жители уже назвали настоящим чудом. Братья-близнецы Тайво и Кехинде Огунтойе женились на сестрах-близнецах Адедиран во время совместной радостной церемонии.

Об этом пишет BBC.

Для народа йоруба рождение близнецов является привычным делом, однако женитьба двух пар близнецов одновременно — событие очень редкое.

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«Мы знаем много близнецов, но этот брак кажется нам устроенным Богом. Мы всегда мечтали жениться на близнецах», — поделился Огунтойе.

Молодожены верят, что их союз является особым знамением, и уже строят планы на будущее.

«С Божьей помощью мы молимся о том, чтобы у наших первенца и второго ребенка родились близнецы. Это заветное желание нашего сердца», — добавил жених.

История любви этих двух пар началась еще десять лет назад, когда все четверо учились в Ибаданском университете. Познакомить их решила преподаватель, заметившая удивительное сходство судеб. Однако путь к алтарю не был прост. Сначала сестры Адедиран даже не хотели отвечать на звонки и избегали встреч.

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Огунтойе, которому сейчас за 40 лет, вспоминает первое знакомство без особого оптимизма.

«В конце концов мы навестили их, поговорили, но тогда они не были заинтересованы в отношениях», — рассказал мужчина.

Вместо романа между четверкой завязалась дружба, но впоследствии жизнь развела их по разным уголкам мира. Сестры поехали на учебу за границу, а братья путешествовали и работали в США и Южной Африке. Прошли годы, прежде чем они снова вышли на связь и поняли, что созданы друг для друга. Несмотря на первоначальный скептицизм, семьи молодых были в восторге от такого союза.

Особенности уникального союза

Молодожены появились на церемонии в одинаковых роскошных нарядах: сестры выбрали идентичные белые платья, а братья — изысканные костюмы с бабочками. Интересно, что женихи являются разнояйцевыми близнецами и имеют определенные отличия во внешности, а вот их избранницы однояйцевые и похожи как две капли воды.

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«Наши жены так похожи друг на друга, что даже члены их семей иногда их путают. Мы их не путаем, мы очень хорошо знаем своих жен», — заверил Кехинде Огунтойе.

Несмотря на невероятную духовную и физическую близость, молодожены приняли нестандартное решение — после свадьбы две новосозданные семьи будут проживать отдельно.

«У нас есть уникальный план на этот счет, и со временем люди о нем узнают», — заинтриговал Огунтойе.

Напомним, ранее мы писали, что братья-тройняшки женились в один день.

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