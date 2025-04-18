Братья нашли на пляже бутылку с посланием 1976 года: кто и что там написал (фото)

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Братья, прогуливаясь по побережью отдаленного острова на Багамах, нашли послание в бутылке, написанное 14-летним школьником из Массачусетса еще в 1976 году.

Об этом пишет WCVB-TV.

Клинт Баффингтон, опытный пляжный искатель, нашедший более 100 посланий в бутылках по всей Северной Америке и Карибскому бассейну, рассказал, что несколько недель назад они с братом Эваном исследовали побережье одного из островов на Багамах, когда совершили находку.

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«Я услышал, как моя рация затрещала, и мой брат сказал что-то вроде: «Ты не поверишь, что я только что нашел», — рассказал Клинт Баффингтон в интервью телеканалу.

Бутылка с посланием / Фото: WCVB-TV

В старой бутылке «Пепси» была записка, написанная Питером Томпсоном, 14-летним учеником региональной средней школы Пентакет из Западного Ньюбери, штат Массачусетс, в то время посещавший занятия по океанографии. В записке говорилось, что бутылка будет выброшена в океан береговой охраной.

Письмо школьника / Фото: WCVB-TV

Братьям Баффингтон удалось связаться с Томпсоном, который сказал, что не помнит, как писал сообщение, но у него остались теплые воспоминания о занятиях по океанографии.

«Это удивительно. Это произошло почти 50 лет спустя, поэтому это сюрприз», — сказал Томпсон.

Баффингтон сказал, что они с братом надеются со временем вернуть записку Томпсону лично.

Напомним, мужчина обнаружил под своим домом «подземелье пыток» из скрытых комнат и проходов.