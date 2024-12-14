Братья собрали самую большую в мире коллекцию карточек с покемонами – фото

Братья из Великобритании попали в Книгу рекордов Гиннеса за свою коллекцию из 48 339 различных карточек с покемонами.

Об этом говорится на официальном сайте.

Суперфанаты игры Pokémon Trading Card Оуэн и Коннер Греи отобрали рекорд за самую большую коллекцию карточек покемонов у Бенджамина ДеГира, чья коллекция насчитывала 34 310 карточек в 2023 году.

"Наш девиз – "поймать их всех", и это то, что мы пытались сделать", – сказал Оуэн Грей.

48 339 карточек братьев происходят из нескольких разных стран и напечатаны на нескольких языках.

"У нас есть их все, кроме нидерландского языка. Мы не смогли найти ни одного", — сказал Коннер. "Если у кого есть первое нидерландское издание, дайте нам знать", — добавил Оуэн.

Оуэн и Коннер Греи / Фото: Guinness World Records

По словам братьев, одна из их самых счастливых находок произошла, когда они купили несколько мешков с открытками, найденными на чердаке.

"Там было, пожалуй, около 3000-4000 карточек, которые просто бросили в пакеты JD Sports, и среди них были две золотые звезды Charizards, которые сегодня стоят от 5 до 25 000 фунтов стерлингов ($6 350 — $31 751) каждая", — сказал Оуэн. "Они были совсем не в плохом состоянии".

Оуэн и Коннер Греи / Фото: Guinness World Records

Коннер дал несколько шутливых советов другим начинающим коллекционерам, призвав их "беречь свои деньги".

Братья возьмут свои карточки в турне по американским коллекционным выставкам, которые запланированы в следующем году.

Оуэн и Коннер Греи / Фото: Guinness World Records

Напомним, студентка создала самый маленький в мире игровой автомат. Требуется 3 месяца, чтобы рекорд был официально подтвержден.

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