Братья-тройняшки поженились в один день — фото свадьбы

В Китае братья-тройняшки стали популярны в социальных сетях после того, как решили жениться в один день и устроить совместную свадьбу.

Об этом пишет SCMP.

Церемония состоялась в начале марта в городе Шанцу в провинции Хэнань.

Братья родились после 2000 года, однако их точный возраст в сообщениях не уточняется.

Один из них, средний брат Ван, рассказал, что с детства они почти никогда не расставались.

По его словам, братья всегда делали все вместе: носили одинаковую одежду, спали на одной кровати и ходили в одну школу.

Даже сейчас они работают в одной компании.

Свадьба братьев-тройняшек / © скриншот с видео

Средний брат рассказал, что его жена родом из юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, и их отношения продолжаются уже четыре года.

Старший брат находится в отношениях со своей женой три года. Она родом из провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Жена младшего брата из того же города, что и сами тройняшки, а их роман длится уже два года.

По словам Вана, все трое братьев одновременно почувствовали, что пора создавать семьи.

Идею провести свадьбу в один день предложили родители.

«Мы родились в один день, поэтому решили и жениться тоже вместе. Родители сказали, что так будет веселее и праздничнее», – рассказал мужчина.

Жених и их семьи поддержали эту идею.

Свадьба братьев-тройняшек / © скриншот с видео

По словам Вана, присутствие братьев рядом помогло ему не беспокоиться во время церемонии.

«Рядом с братьями я чувствовал себя спокойно и спокойно», — отметил он.

В то же время в сообщениях не уточняется, планируют ли братья и дальше жить вместе после женитьбы.

Напомним, ранее в Китае близнецы женились на близняшках.