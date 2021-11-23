Бразильская модель, недавно вышедшая замуж за себя, разводится из-за мужчины

Брак модели продлился менее 3 месяцев.

Бразильская модель Крис Галера, официально вышедшая за себя замуж, решила расстаться. Причиной расторжения брака стал мужчина.

Об этом сообщает Mirror.

В сентябре 33-летняя девушка написала в Instagram. что выходит замуж за себя, заметив, "устала полагаться на мужчин". В день свадьбы она сфотографировалась перед католической церковью в Сан-Паулу. "Я стала взрослее. Поняла, что я сильная и решительная женщина. Я всегда боялся остаться сама, но я поняла, что мне нужно научиться чувствовать себя. Когда я сделала это, то решила отпраздновать", — так аргументировала Крис свой поступок.

В ноябре женщина собиралась в медовый месяц, однако решила расстаться с собой, потому что она встретила свою половинку. Ее брак длился менее 3 месяцев. "Я начала верить в любовь в тот момент, когда встретила кого-то особенного", — сказала модель.

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