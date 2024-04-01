"Брэд Питт" соблазнил и признался в любви: 62-летняя женщина отдала мошеннику свои деньги — фото

Лишь со временем она поняла, что это был обман.

62-летняя женщина осталась с разбитым сердцем после того, как ее соблазнил в Интернете "Брэд Питт", а затем оказалось, что все это было мошенничеством.

Об этом пишет NTK.

Елена Корнеа рассказала, что мошенник, выдававший себя за голливудского сердцееда, даже признался ей в любви. За время их онлайн-отношений Елена послала мошеннику 1300 евро.

Позже она поняла, что ее обманула группа мошенников, очевидно, из Нигерии.

Румынка, последние 12 лет проживающая в городе Оренсе в Испании, сообщила о мошенниках в Гражданскую гвардию Испании. Она сказала, что хотела предупредить других о рисках, связанных с общением с голливудскими знаменитостями в социальных сетях.

Елена Корнеа / Фото: Jam Press

Елена объяснила: "Он написал мне сообщение в TikTok, чтобы предложить VIP-членскую карточку. Я подписалась и оставила свои данные, а потом начала получать сообщения на WhatsApp. Он показал мне водительское удостоверение с собственной фотографией, и я потеряла дар речи. С этой VIP-картой я собиралась участвовать в каких-то мероприятиях и получать подарки. Иные знаменитости приезжали, чтобы встретиться со мной и оказать мне финансовую помощь. Брэд Питт приезжал в Румынию в 2000 году, и я увидела его с расстояния 50 метров. Он мне очень понравился в фильме "Даллас", который показывали в моей стране в 1987 или в 1988 году. Я оцениваю его как актера, он мне понравился в "Трое".

Очевидно, поверив, что разговаривает с настоящим Брэдом Питтом, она предупредила его, чтобы он не играл с ее сердцем.

Елена добавила: "Я сказала ему: "Будь осторожен, не играйся со мной слишком много, я простая женщина, но не зли меня, иначе я доложу о тебе. Вы бы видели, как он со мной разговаривал, посылал сердечки и поцелуи, много играл на моих эмоциях. Он даже сказал мне, что любит меня".

Елена Корнеа / Фото: Jam Press

Также обманутая женщина добавила: "Они нигерийцы, очень молодые, я думаю, что за ними стоит какая-то компания. Я сохранила фотографию одного из появившихся в видеозвонке нигерийцев. Я их блокирую, а они возвращаются, я их снова блокирую, а они все равно возвращаются".

Она рассказала испанским СМИ, что получила первое сообщение в октябре в 2023 году и продолжает получать их и сегодня.

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Женщина сказала: "В понедельник я получила от них сообщение, в котором Брэд Питт сказал, что разочарован мной, потому что я перестала ему отвечать. Я послала им 300 евро со своей карточки, а потом еще 1000 евро переводом. Кроме того, у них есть вся моя информация, номер моего национального страхования, адрес, все".

Женщина хотела предупредить других женщин о сложившейся ситуации, чтобы предотвратить мошенничество с деньгами.

Расследование Гражданской гвардии по ее заявлениям продолжается.

Напомним, в Киеве преступники организовали схему с квартирами умерших людей. Организатор искал квартиры умерших и не оставивших наследников киевлян, а его сообщники оформляли квартиры на подставных лиц.

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