Бренд презервативов сменил упаковку после "шокирующего открытия" относительно сексуального согласия

Новые коробки будут теперь содержать важное послание.

Известный бренд презервативов изменил свою упаковку в попытке повысить осведомленность о сексуальном согласии.

Об этом пишет ladbible.com.

Изменения внесли после того, как исследование, проведенное правительством Австралии, показало, что каждый второй человек озадачен сексуальным согласием.

Новые коробки линейки контрацептивов теперь будут содержать сообщения, поощряющие здоровое общение между сексуальными партнерами.

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Он также будет направлен на поощрение ответственного и серьезного сексуального поведения между интимными партнерами.

Новое сообщение о профилактическом средстве теперь говорит: "Да – это наш самый большой стимул. Всегда спрашивайте согласия".

Вице-президент компании LifeStyles в Азиатско-Тихоокеанском регионе Николь Адей сообщила, что решение "повысить осведомленность о согласии" было принято после исследования, опубликованного правительством Австралии в 2022 году.

"Мы хотим напомнить и призвать пользователей к открытому общению со своими партнерами, чтобы создать положительную и безопасную среду для всех сторон", — сказала она. "Мы считаем, что каждый заслуживает качественного сексуального образования. Мы знаем, что когда люди чувствуют себя в безопасности и уверенно в интимных ситуациях, как в физическом, так и в психическом состоянии, это приводит к более положительному и приятному опыту для всех".

Согласно исследованию, проведенному правительством Австралии, около 47% австралийцев считают, что "сексуальное согласие стало для мужчин минным полем, из-за которого невозможно понять, что делать".

Этому способствует некоторое разделение в понимании некоторых ключевых элементов сексуального согласия относительно того, может ли согласие быть отозвано; легко ли сказать "нет"; означает ли отсутствие "да" отсутствие согласия; незваное физическое внимание находится в сфере согласия; и вопрос о том, портит ли настроение просьба о согласии", — говорится в исследовании.

То есть, если вы не получили согласие и продолжаете заниматься сексом, "тогда это изнасилование".

Согласно Speak About It, некоммерческой организации по обучению согласию и предотвращению сексуальных посягательств, все дело в утвердительном согласии.

"Каждый человек должен быть полностью осознанным, все равно свободным от принуждения, общаться ясно и недвусмысленно, искренним в своих желаниях", — говорится на их сайте. "Согласие может быть отозвано в любое время. Интоксикация или недееспособность сводят его на нет".

Напомним, мужчине, ставшему отцом для 550 детей, запретили больше размножаться. Суд в Нидерландах обязал донора спермы прекратить сдавать свой биоматериал.

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