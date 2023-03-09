Бриллианты, зуб мамонта, роскошные часы: у пенсионера нашли "клад" стоимостью 6 млн евро (видео)

Итальянская полиция обнаружила в доме 70-летнего пенсионера в городе Болонье "клад" украденных вещей, оцененный в 6 миллионов евро. Все обнаруженные у него драгоценности, предметы антиквариата и даже настоящий зуб мамонта фигурируют в преступлениях, совершенных за последние 20 лет.

Об этом сообщает издание Corriere di Bologna.

В доме, где старенький коллекционер живет со своей женой, а также в трех других его жилищах было обнаружено по меньшей мере 100 тысяч предметов, имеющих криминальное происхождение. Все ценности были результатом краж, ограблений и мошенничества.

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Пенсионер скупал антикварные ювелирные изделия и бижутерию, монеты, медали, коллекционное оружие и т.д., но не знал об их происхождении и не имел цели перепродажи. Поэтому к уголовной ответственности он привлечен не будет.

Найти коллекцию ворованного удалось выследив посредников, регулярно заходивших в дом пенсионера.

Чтобы физически изъять товар, полиции пришлось использовать транспортную компанию, которая использовала 65 ящиков для перевозки всех предметов.

Теперь удалось вернуть владельцам примерно десятую часть ворованного на сумму около 600 тысяч евро. Полиция обнародовала фотографии других вещей, чтобы владельцы могли узнать их.

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