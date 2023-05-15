Британцы сделали "порноперерыв", чтобы посмотреть коронацию Чарльза ІІІ

Данные Pornhub свидетельствуют о том, что британцы массово отказались от просмотра "видео для взрослых" во время коронации Чарльза ІІІ.

В прошлую субботу, 6 мая, жители Великобритании сделали "порноперерыв", отказавшись от привычки просмотра интимных видео в пользу коронации Чарльза ІІІ.

Об этом пишет издание Daily Star.

Трафик просмотров страниц, собранный Pornhub, показал, как трафик просмотра порно в Британии колебался в течение дня во время церемонии и после нее.

Так, британцы на некоторое время отказались от просмотра контента для взрослых. На время коронации Чарльза пришелся самый маленький порнотрафик. Число начало резко падать примерно за час до начала первой части процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства.

Британцы провели утро, думая о коронации, а не о "чем-то другом"

Затем она достигла самого низкого показателя по всей стране – на 10,4 процента ниже среднедневного уровня.

"Сотни тысяч человек пропустили свой утренний визит на Pornhub", — отметили операторы сайта.

Однако незадолго до 13.00 британцы начали возвращаться к порносайту. Когда король Чарльз благополучно вернулся в свой дворец, любители "видео для взрослых" наверстали потерянное время.

После завершения коронации Рornhub зафиксировал внезапное увеличение количества просмотров страниц на 7,7 процента выше среднего.

"Это могло быть всплеском патриотического возбуждения или потому, что люди имели выходной день и получили больше возможностей посетить Pornhub", — говорит представитель сайта.

Если вы пропустили коронацию Чарльза и Камиллы, посмотрите наш фотоотчет.

Также сообщалось, что принц и принцесса Уэльские разозлили короля Чарльза в день коронации.

Первая леди Украины Елена Зеленская также присутствовала на исторической церемонии. Она поздравила короля и поблагодарила Чарльза III за поддержку украинского народа.

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