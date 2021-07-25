Британец пережил сердечный приступ и женился на невесте, которая спасла ему жизнь во время локдауна: трогательная история (фото)

Британец пережил сердечный приступ и женился на невесте, которая спасла ему жизнь во время локдауна: трогательная история (фото)

Пара не верила в то, что в 32-летнего Ли может быть сердечный приступ.

В Британии пара Эми Доналсон и Ли Стивенсон перед свадьбой пережили чрезвычайный стресс, когда жених Ли был близок к смерти после сердечного приступа.

Об этом пишет Metro.co.uk.

По словам 22-летней девушки, в прошлом году весной во время первого локдауна из-за коронавируса все рестораны и пабы были закрыты, поэтому пара решила остаться дома в Ньюкасле и взять еду с собой. Однако, внезапно 32-летний Ли начал жаловаться на боли в груди, которые усиливались и вскоре распространились на его руки. Мужчина не хотел вызвать скорую помощь, так как беспокоился о том, чтобы не попасть в больницу во время пандемии, чтобы не занимать чье-то койко.

"Мы погуглили симптомы и немного запаниковали, когда прочитали, что они могут быть признаком сердечного приступа, но подумали, что это не так, потому что он был так молод, и он настаивал, чтобы я не звонил в службу 999, чтобы вызвать скорую помощь", — обьяснила Эми.

В конце концов мужчине становилось хуже и они все же вызвали медиков. Пока "скорая" ехала девушка начать искусственное дыхание любимому.

"Его лицо выглядело серым, и он просто глотал воду. Ли наконец лег спать, но я очень волновалась и продолжала проверять его каждые пять минут. Когда я включила свет, я просто запаниковала — он не отвечал на мой крик, и его глаза закатывались назад", — вспоминает девушка.

В больнице все же оказалось, что у 32-летнего мужчины правая коронарная артерия была полностью заблокирована, что вызвало у него сердечный приступ, а затем остановку сердца.

"Эми спасла мне жизнь. Но когда я узнал, я был просто взволнован и потрясен тем, насколько невероятно она сделала это. Но я также чувствовал себя виноватым из-за того, что Эми пришлось пройти через это, и пытался справиться с мыслями о том, через что она прошла, видя меня таким", — рассказывает Ли.

После лечения, британцу удалось даже вернуться к занятиям в спортзале, чтобы улучшить свою физическую форму. А с февраля 2021 года Ли чувствует себя хорошо и 12 июня пара поженилась после того, как их свадьба отменялась четыре раза во время пандемии.

"Когда мы поженились, я был так рад, что наконец получил это кольцо на ее пальце — и день нашей свадьбы был очень эмоциональным, потому что я просто продолжал думать, что, возможно, меня не было бы здесь, чтобы жениться на женщине, которую я люблю", — добавил он.

Свадьба Эми Доналсон и Ли Стивенсон / metro.co.uk

Как сообщалось, мужчина из Великобритании болел коронавирусом 10 месяцев, в течение болезни его семь раз госпитализировали и он сдал 42 положительных тестов. Это является самым продолжительным течением коронавируса. Его жена пять раз начинала готовить похороны.

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