Британец купил картину и выяснил, что она стоит в 20 раз дороже

Картина. Фото: Jam Press/@flippin_chris

Житель британского города в графстве Дорсет Крис Гаттон сделал неожиданно выгодную покупку в обычном благотворительном магазине. Мужчина приобрел картину с котом всего за 20 фунтов стерлингов, а впоследствии узнал, что она является оригинальным произведением искусства известного художника Ли Вудса. Ее реальная стоимость может достигать более 450 фунтов (около 25 000 гривен — Ред.).

Об этом сообщило издание Mirror.

47-летний Хаттон уже шесть лет занимается поиском ценных вещей на распродажах и в благотворительных магазинах. Он рассказал, что во время одной из прогулок мимо магазина заметил в витрине картину с котом, которая сразу привлекла его внимание. Несмотря на то, что мужчина не является ценителем искусства и признается, что не любит котов, интуиция подсказала ему, что эту вещь стоит приобрести.

«Иногда просто чувствуешь, что что-то стоит купить, даже не зная об этом ничего», — отметил мужчина.

После покупки Крис принес картину домой, и только тогда понял, что это не обычный печатный постер, а настоящий оригинал. Впоследствии он узнал, что автор полотна — британский художник Ли Вудс, чьи работы высоко ценятся на аукционах.

Проверив в Интернете, мужчина увидел, что подобные картины Ли Вудса продаются по цене от 200 (около 11 000 гривен — Ред.) до 700 фунтов стерлингов (около 39 000 гривен — Ред.). Одну из них, похожую по стилю, недавно продали за 360 фунтов (около 20 000 гривен — Ред.), а еще одну выставили на продажу за 650 фунтов (около 36 000 гривен — Ред.).

Сейчас Хаттон планирует выставить свой трофей за 450 фунтов. Он признается, что перепродажа вещей иногда связана с риском, но на этот раз уверен в своей интуиции.

«Покупка для перепродажи иногда может быть немного рискованной, но я делаю это время от времени уже примерно шесть лет, и мои знания о том, что покупать и что будет продаваться, с годами растут», — добавил британец.

Среди пользователей eBay сейчас есть десятки предложений подобных картин с котами, и некоторые из них оцениваются даже в 720 фунтов. Поэтому, по словам Криса, любовь к котам может быть не только эмоциональной, но и вполне прибыльной.

