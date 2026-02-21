Британец купил старый самолет, чтобы закопать его в саду: что он задумал

Мужчина решил построить бункер из старого самолета / Иллюстративное изображение

44-летний житель графства Дербишир Дэйв Биллингс решил превратить свой двор в настоящий объект со времен холодной войны. Он приобрел на Facebook Marketplace хвостовую часть самолета Boeing 737 за 4 000 фунтов стерлингов, чтобы зарыть ее и сделать полноценный ядерный бункер .

Об этом рассказал Дэйв Биллингс на своем YouTube-канале, где он поэтапно показывает процесс разборки и подготовки фюзеляжа.

От газона до подземного лабиринта

На территории своего дома, расположенного на месте старого армейского лагеря, у мужчины уже есть подземное хранилище. Доступ к нему осуществляется через лестницу старого колодца времен Второй мировой войны, а также тоннель длиной более 10,6 метра. Теперь он расширяет эту сеть, добавляя в нее настоящий пассажирский лайнер.

Дэйв уже отрезал заднюю часть самолета, очистил ее от старой изоляции и планирует зарыть фюзеляж на глубину около 4,2 метра. Один из входов будет обустроен через оригинальную дверь самолета, поэтому посетители будут заходить внутрь так, будто поднимаются на борт рейса. Снаружи конструкцию утеплят и зальют бетоном, а изнутри оставят открытым металлический индустриальный каркас, который покрасят в светло-зеленый цвет.

«Я хочу, чтобы туалет самолета работал так же, как и во время полета. Люди думают, что он функционирует только благодаря высоте, но на самом деле на земле используется вакуумный насос, поэтому я собираюсь заставить эту функцию работать должным образом», — рассказывает энтузиаст.

Аутентичные детали и защита от ядерного удара

Во время разборки обшивки мужчина обнаружил немало интересного: от птичьего гнезда до оставленной экипажем надписи о последнем рейсе этого борта (авиакомпании BMI Baby), состоявшегося в сентябре 2012 года в Венецию. Кроме оригинального туалета британец активно скупает другие авиационные детали: пассажирские сиденья, тележки для еды, кухонные блоки от Boeing 747 и даже настоящий спасательный плот.

Хотя проект создается преимущественно как грандиозное происшествие для его сына, Дэйв уверяет, что бункер сможет функционировать в реальной чрезвычайной ситуации. По его расчетам благодаря толстому слою бетона хранилище выдержит радиоактивные осадки в радиусе 16 километров от ядерного взрыва. Внутри будут кровати, складские помещения и кухня, что позволит автономно находиться под землей несколько дней.

Сейчас мужчина активно монтирует систему и надеется завершить строительство подземного Боинга до конца года. Общая стоимость проекта, по его оценкам, составит около 25 тысяч фунтов стерлингов.

