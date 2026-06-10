Британец разобрал антикварную вещь и не поверил глазам: что он там нашел

Швейная машинка Sienger

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Житель Великобритании приобрел в местном антикварном магазине старинную швейную машинку, внутри которой обнаружил неожиданное послание из прошлого, раскрывшее историю ее бывшей владелицы.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Пол Седдон и его дочь, которые занимаются созданием ассамбляжных арт-объектов из старинных вещей как формой арт-терапии, планировали использовать приобретенную швейную машинку для нового творческого проекта. По словам мужчины, он купил ее в антикварном магазине в Фелстеде, рассчитывая использовать деревянную основу как рамку для будущей работы.

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Седдон рассказал, что его дочь живет с буллезным эпидермолизом — редким генетическим заболеванием, которое вызывает чрезвычайную хрупкость кожи и слизистых оболочек. По его словам, создание, продвижение и продажа художественных работ помогают ей чувствовать собственные достижения и укрепляют уверенность в себе.

Однако во время разборки швейной машинки мужчина наткнулся на спрятанный лист. В нем отмечалось, что машинку Singer изготовили в 1885 году, что подтверждается регистрационным номером 6835495.

Автор послания также сообщил, что машинка принадлежала Эми Луизе Даттон, урожденной Эллис, которая родилась в 1891 году в Эдмонтоне на севере Лондона и вышла замуж за Стэнли Э. Даттона в 1922 году.

В письме говорится, что Эми пользовалась машинкой в своем небольшом доме на Форест-роуд в Эдмонтоне, а также высказывается предположение о том, сколько вещей она могла создать за годы работы на ней.

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Находка стала для Седдона полной неожиданностью. Он отметил, что отсек, где лежал лист, обычно используют для хранения игл и катушек. Мужчина предположил, что кто-то из предыдущих владельцев чувствовал особую привязанность к машинке и хотел сохранить ее историю для будущих поколений.

По словам британца, открытие настолько поразило его и дочь, что теперь они сомневаются, стоит ли превращать находку в произведение искусства. Сэддон признался, что после знакомства с историей машинки и ее бывшей владелицы начал иначе смотреть на артефакт, который случайно оказался в его руках.

Напомним, обычная поездка в комиссионный магазин в штате Мэн (США) превратилась в настоящую детективную историю. 26-летний местный житель Митчелл Кэри обнаружил среди старых вещей произведение искусства, которое заставило его усомниться в реальности: с полотна на него смотрел он сам, но из далекого прошлого.

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