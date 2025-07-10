Британец хотел стать российским агентом из-за недовольства скучной работой

Реклама

В Великобритании продолжается странный судебный процесс над 65-летним Говардом Филлипсом, который, по данным суда, встречался с агентами британской разведки под прикрытием, считая их российскими шпионами , потому что просто… ему надоела его «скучная работа с девятой до пятой».

Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший специалист по банкротству из Эссекса, Говард Филлипс, находится под судом по обвинению в пособничестве иностранной разведке. История, которая разворачивается в Винчестерском суде, больше похожа на сюжет шпионской комедии, чем реальную угрозу.

Реклама

По данным обвинения, после поездки в Москву Филлипс не хотел возвращаться в «нормальную офисную работу» и решил «предложить свои услуги» российской разведке. Его первые «секретные» встречи проходили… в отеле London Bridge, а затем — в уютном кафе Costa Coffee в Эссексе. Именно там, 9 мая прошлого года, он якобы получил коричневый конверт с £500 за информацию о тогдашнем министре обороны Гранте Шаппсе.

Филлипс хвастался, что имеет «полезную» информацию о политике, которого, по его словам, знал лично и встречался с ним трижды. На тайных встречах с «российскими агентами» (которые действительно были офицерами британской разведки под прикрытием) Филлипс объяснял свою мотивацию: ему надоело работать «с девятой до пятой» и он хотел финансовой независимости от Великобритании.

«Если я финансово независим от Великобритании, мне не нужно быть ее частью. Я всю жизнь работал с девяти до пяти в офисах, я хочу делать что-то другое. Это не для меня. Никогда не было для меня», – говорил он.

Кроме того, Филлипс, похоже, имел свои взгляды на мировую политику. Он считал, что Россию несправедливо очерняют на Западе: «Многое дискредитирует Россию — я думаю, многое из этого абсолютная чушь».

Реклама

«Нет ничего, что бы меня разоблачало – я английский турист. Никаких подозрений. Я чувствую, что вы можете извлечь пользу от меня, а я от вас», — убеждал он «агентов».

Филлипс предлагал помощь в бронировании отелей, встречах в аэропортах и создании «прикрытия» для агентов в Великобритании. Он даже подал заявку на работу в Пограничную службу Великобритании и получил допуск безопасности, считая, что это придаст ему «официальное доверие».

Однажды он оставил USB-накопитель на сидении велосипеда у вокзала Сент-Панкрас, на котором находился документ, детализировавший его предложения для российской разведки. Позже он просил "жест доброй воли заранее" (финансовое вознаграждение), на что ему ответили: "Пожалуйста, не волнуйтесь - мы всегда вознаграждаем людей должным образом".

9 мая в том же кафе Costa Coffee он получил обещанные £500. Именно тогда он раскрыл, что владеет информацией о домашнем адресе и телефоне тогдашнего министра обороны Гранта Шаппса. 16 мая Филлипс создал на ноутбуке документ с личными данными Шаппса и передал его на USB-накопители. Прокурор Джослин Ледвард заявила, что если бы его планы осуществились, это могло бы иметь очень серьезные последствия.

Реклама

Вскоре после этого Филлипса арестовали в кафе на Кингс-Кросс. Он отрицает обвинения в содействии иностранной разведке. Судебный процесс продолжается.

Напомним, британская разведка признала свой самый громкий провал в поисках российского «крота» в МИ6 . Спецоперация длилась 20 лет, но предполагаемого российского двойного агента так и не нашли. Не исключено, что он может до сих пор шпионить в пользу Кремля.