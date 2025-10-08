Британец в TikTok рассказал, почему борщ - очень "опасное" блюдо

Борщ / © Pexels

Женатый на украинке британец поделился веселыми наблюдениями о борще, назвав его «опасным». Он подчеркнул, что борщ — это не обычный суп, а настоящая кулинарная «ловушка», и предостерег, что не следует просить украинцев прекращать его готовить или сравнивать с маминым вариантом, иначе можно спровоцировать резкую реакцию.

Об этом он поделился в TikTok.

Главная «опасность» борща, по мнению британца, заключается в огромных объемах, в которых его обычно готовят. Украинцы, мол, всегда берут самую большую кастрюлю, которую найдут, а если такой нет — покупают специально для борща. В результате, по его словам, появляется огромная кастрюля блюда, которой приходится питаться на обед, ужин и даже завтрак несколько дней подряд. Даже если холодильник переполнен, борщ можно просто еще раз прокипятить — он «выживет» еще несколько дней.

Мужчина предостерегает, что главное — не просить украинца прекратить готовить борщ, ведь тогда можно больше его не увидеть. Также не стоит сравнивать собственный борщ с маминым, потому что это воспринимается очень серьезно. Его видео вызвало немало положительных комментариев от пользователей, которые поддерживают его слова и шутливый тон.

В свою очередь, известный шеф-повар Евгений Клопотенко объяснил, как борщ менялся со временем. Сначала блюдо не содержало свеклы и готовилось из капусты и других овощей с добавлением свекольного кваса или кислого молока для придания кислинки. Иногда использовали немного лимонного сока. Только с появлением свеклы борщ приобрел знакомый красный цвет.

Ранее даже существовали вариации зеленого борща, к которому добавляли щавель, шпинат и другую зелень. Также в давние времена помидоры и картофель еще не были известны в Европе, поэтому классический рецепт значительно отличался от современного.

Борщ — это не просто блюдо, а часть украинской культуры и традиций, которая всегда остается предметом гордости и уважения среди украинцев, и любые шутки о нем требуют осторожности, особенно если это делает иностранец.

Хотя современный борщ часто готовят в больших количествах, история его приготовления показывает, что блюдо менялось под влиянием доступности ингредиентов, традиций и кулинарных вкусов. Сейчас борщ продолжает оставаться символом украинской кухни и предметом обсуждения даже в юмористическом контексте.

