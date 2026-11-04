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Британка назвала пять вещей, которые больше всего удивили ее в Украине
Реальный опыт британки в Украине оказался совсем не таким, как она себе представляла.
Британская блогерша Элли, которая уже несколько лет живет в Украине, рассказала о пяти вещах, которые оказались для нее неожиданными после переезда. Среди главных открытий женщины — гостеприимство украинцев, доступность привычных британских продуктов, особый ритм жизни, качество медицины и быстрое развитие страны.
Она поделилась своими наблюдениями в видео на YouTube.
Украинцы оказались гораздо более гостеприимными
Первым сюрпризом для Элли стала открытость местных жителей. До переезда она ожидала увидеть типичную, по ее мнению, «славянскую» сдержанность: суровые лица, немногословность и некоторую холодность в общении.
Однако реальный опыт британки оказался совсем иным. Она убедилась, что украинцы очень приветливы, доброжелательны и особенно гостеприимны по отношению к иностранцам. Люди, которые даже не были с ней знакомы, приглашали ее в свои дома, угощали домашними блюдами и старались сделать ее пребывание как можно более приятным.
«Они откроют двери своих домов, приготовят тебе потрясающую еду. Они такие гостеприимные», — поделилась впечатлениями Элли.
В Украине можно найти привычные британские продукты
Вторым открытием для блогерши стала доступность продуктов, к которым она привыкла в Великобритании. Женщина предполагала, что после переезда ей будет сложно найти знакомые бренды и отдельные продукты питания.
Однако впоследствии выяснилось, что в Украине можно купить почти все необходимое, если знать, где искать. В качестве примеров Элли назвала выдержанный сыр чеддер, шоколад Cadbury и бекон.
В то же время импортные товары могут стоить дороже, чем в Великобритании. Несмотря на это, ассортимент оказался гораздо шире, чем ожидала британка.
Жизнь в Украине оказалась более непринужденной
Еще одним неожиданным моментом стал ритм повседневной жизни. Элли думала, что в Украине ей придется приспосабливаться к более суровому, сложному и напряженному образу жизни.
Вместо этого она почувствовала, что здесь люди чаще подстраивают свои планы под время года, погоду и обстоятельства. По мнению блогерши, украинская повседневная жизнь более гибкая и естественная, а не столь жестко распланированная, как она себе представляла.
Женщина призналась, что жизнь в Украине оказалась для нее более спокойной и приятной, если на время абстрагироваться от реалий войны.
Британку удивил уровень украинской медицины
До переезда Элли была убеждена, что украинская медицина значительно уступает европейской. Она даже предполагала, что в случае серьезных проблем со здоровьем ей придется возвращаться в Англию.
Однако личный опыт изменил ее представления. Блогерша признает, что некоторые больничные здания в Украине старые, а оборудование в государственных медицинских учреждениях не всегда современное. В то же время качество непосредственной помощи, обслуживания и поддержки приятно удивило ее.
«Помощь, которую ты получаешь, и обслуживание, которое ты получаешь, и медицинская поддержка, которую ты получаешь, — все это на высоком уровне», — подчеркнула Элли.
Украина развивается быстрее, чем стабильная Англия
Пятым открытием для британки стало то, что Украина, вопреки распространенным на Западе представлениям о ее якобы отсталости, демонстрирует динамичное развитие.
По мнению Элли, во многих сферах Украина меняется быстрее, чем Великобритания, где стабильность нередко сопровождается более медленными темпами внедрения нововведений.
Блогерша связывает это, в частности, с неопределенностью, в которой живет украинское общество. По ее наблюдениям, стремление людей двигаться вперед и не откладывать изменения на потом стимулирует активное внедрение новых решений в технологиях, медицине, сфере услуг и бьюти-индустрии.
Элли убеждена, что именно эта готовность к переменам и стремление к лучшему делают Украину страной, которая развивается гораздо динамичнее, чем можно было бы ожидать, учитывая ее сложные обстоятельства.
Напомним, украинка Лилия решила показать своему мужу-немцу, какие застолья принято устраивать у нее на родине. Мужчина не смог скрыть своего восторга и одновременно возмущения.