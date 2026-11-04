Британка назвала пять вещей, которые больше всего удивили ее в Украине

Британка Элли / © скриншот с видео

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Британская блогерша Элли, которая уже несколько лет живет в Украине, рассказала о пяти вещах, которые оказались для нее неожиданными после переезда. Среди главных открытий женщины — гостеприимство украинцев, доступность привычных британских продуктов, особый ритм жизни, качество медицины и быстрое развитие страны.

Она поделилась своими наблюдениями в видео на YouTube.

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Украинцы оказались гораздо более гостеприимными

Первым сюрпризом для Элли стала открытость местных жителей. До переезда она ожидала увидеть типичную, по ее мнению, «славянскую» сдержанность: суровые лица, немногословность и некоторую холодность в общении.

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Однако реальный опыт британки оказался совсем иным. Она убедилась, что украинцы очень приветливы, доброжелательны и особенно гостеприимны по отношению к иностранцам. Люди, которые даже не были с ней знакомы, приглашали ее в свои дома, угощали домашними блюдами и старались сделать ее пребывание как можно более приятным.

«Они откроют двери своих домов, приготовят тебе потрясающую еду. Они такие гостеприимные», — поделилась впечатлениями Элли.

В Украине можно найти привычные британские продукты

Вторым открытием для блогерши стала доступность продуктов, к которым она привыкла в Великобритании. Женщина предполагала, что после переезда ей будет сложно найти знакомые бренды и отдельные продукты питания.

Однако впоследствии выяснилось, что в Украине можно купить почти все необходимое, если знать, где искать. В качестве примеров Элли назвала выдержанный сыр чеддер, шоколад Cadbury и бекон.

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В то же время импортные товары могут стоить дороже, чем в Великобритании. Несмотря на это, ассортимент оказался гораздо шире, чем ожидала британка.

Жизнь в Украине оказалась более непринужденной

Еще одним неожиданным моментом стал ритм повседневной жизни. Элли думала, что в Украине ей придется приспосабливаться к более суровому, сложному и напряженному образу жизни.

Вместо этого она почувствовала, что здесь люди чаще подстраивают свои планы под время года, погоду и обстоятельства. По мнению блогерши, украинская повседневная жизнь более гибкая и естественная, а не столь жестко распланированная, как она себе представляла.

Женщина призналась, что жизнь в Украине оказалась для нее более спокойной и приятной, если на время абстрагироваться от реалий войны.

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Британку удивил уровень украинской медицины

До переезда Элли была убеждена, что украинская медицина значительно уступает европейской. Она даже предполагала, что в случае серьезных проблем со здоровьем ей придется возвращаться в Англию.

Однако личный опыт изменил ее представления. Блогерша признает, что некоторые больничные здания в Украине старые, а оборудование в государственных медицинских учреждениях не всегда современное. В то же время качество непосредственной помощи, обслуживания и поддержки приятно удивило ее.

«Помощь, которую ты получаешь, и обслуживание, которое ты получаешь, и медицинская поддержка, которую ты получаешь, — все это на высоком уровне», — подчеркнула Элли.

Украина развивается быстрее, чем стабильная Англия

Пятым открытием для британки стало то, что Украина, вопреки распространенным на Западе представлениям о ее якобы отсталости, демонстрирует динамичное развитие.

По мнению Элли, во многих сферах Украина меняется быстрее, чем Великобритания, где стабильность нередко сопровождается более медленными темпами внедрения нововведений.

Блогерша связывает это, в частности, с неопределенностью, в которой живет украинское общество. По ее наблюдениям, стремление людей двигаться вперед и не откладывать изменения на потом стимулирует активное внедрение новых решений в технологиях, медицине, сфере услуг и бьюти-индустрии.

Элли убеждена, что именно эта готовность к переменам и стремление к лучшему делают Украину страной, которая развивается гораздо динамичнее, чем можно было бы ожидать, учитывая ее сложные обстоятельства.

Напомним, украинка Лилия решила показать своему мужу-немцу, какие застолья принято устраивать у нее на родине. Мужчина не смог скрыть своего восторга и одновременно возмущения.

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