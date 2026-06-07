Британка вышла замуж за незнакомца ради развлечения: через 27 лет она решилась рассказать о последствиях

Британка вышла замуж за незнакомца / © Unsplash

Реклама

Первая женщина в Великобритании, вышедшая замуж ради развлечения, поделилась, чем обернулся ее брак. На брак ей понадобилось всего шесть недель. Кроме авантюры с мужем она выиграла квартиру и отпуск на Багамах. Однако все становится гораздо более интересным, когда люди узнают, какую цену британке пришлось за это заплатить.

Историей поделились Daily Mail.

Вышла замуж ради развлечения и не ожидала, что будет дальше

Карла Кайл — одна из немногих женщин, которая может ответить на вопрос: «Что надеть на первую брачную ночь, если никогда не видела своего мужа?» Карла рассказала, что решила надеть пижаму.

Реклама

В 1999 году Карле было 23 года. В этот момент жизни она оказалась наедине с незнакомцем в роскошном гостиничном номере в Бирмингеме — там была их брачная ночь после победы в радиоконкурсе. Женщина делится, что это были совсем другие годы.

Радиоконкурс казался большим развлечением, веселым трюком. Но свидетельство о браке было настоящим, как и двуспальная кровать, в которую Карла согласилась лечь со своим новым мужем. Приходило ли ей в голову тогда, что она подвергает себя большой опасности?

«Совсем нет. Тогда я думала, что это смешно. Я вышла замуж за незнакомца, потому что мне было скучно, и потому что моя подруга Джоанна посоветовала мне это сделать. Какой вред мог возникнуть от этого?», — говорит женщина.

Но сегодня Карла знает, какая опасность может подстерегать за такими спонтанными решениями. Женщина увлеклась программой о расследовании обвинений в изнасиловании, домашнем насилии и сексуальных домогательствах в программе «Свадьба с первого взгляда».

Реклама

Мужчины, участвовавшие в шоу, отрицают обвинения, но программу сняли с эфира на время проведения расследования.

Только теперь, после 27 лет молчания, женщина решила поделиться собственной историей случайной женитьбы.

«Мужчина, с которым меня свели — настоящий джентльмен — мог быть насильником или абьюзером, потому что в те времена вообще не было никаких проверок. Нас подобрали частично на основе астрологических карт! Можете себе представить? Могло произойти что угодно», — рассказывает Карла.

Сейчас 50-летняя мать троих детей в шоке от своей наивности в молодости, а особенно от того, как изменились условия для участников подобных телешоу. Женщина добавила, что девушки не знают, на что идут в таких шоу.

Реклама

Карла рассказала, что после женитьбы ради телешоу, она почти никогда не думала о том 28-летнем Греге. Она не видела его со дня, когда он ушел. Сейчас она благодарна за то, что с ней ничего не случилось.

Карла согласилась выйти замуж за незнакомца на выгодных условиях от радиопрограммы — ей пообещали свадьбу, медовый месяц, пользование роскошной квартирой и автомобилем в течение года. Так, она победила на шоу и получила все преимущества. Мировая пресса следила за молодоженами на Багамах во время их медового месяца.

Во время свадьбы, когда она впервые увидела мужа, она не почувствовала влечения или симпатии. Однако это не помешало паре обменяться кольцами и поцелуем ради победы на шоу.

Через три месяца ее «радиомуж» женился на другой.

Реклама

Цена победы на шоу и роскошной жизни

Карла рассказала, что хоть она «выиграла» мужа, отличную квартиру и отпуск на Багамах, за это пришлось заплатить цену, потому что ее начали оскорблять публично — это было время до появления троллей в социальных сетях.

«Люди были возмущены. Было много ненависти. Я помню, как была в пабе, и одна девушка толкнула меня локтем и погасила окурок о мою дизайнерскую сумку. Люди были жестокими, потому что я вышла замуж за незнакомца», — делится женщина.

Позже ее пригласили на телевидение, чтобы расспросить, почему их брак распался так быстро. Тогда ведущий на всю страну ей заявил, что женитьба и развод в 23 года — это «пятно» на всю жизнь.

По иронии судьбы, подача заявки на этот конкурс привела к любви Карлы. Ее вторым мужем — отцом троих ее детей — стал ведущий Джереми Кайл, работавший на то время на радиостанции в Бирмингеме. Однако пара разошлась после 13 лет вместе.

Реклама

Карла еще раз просит девушек и женщин не идти на подобные шоу, где царят сексуализация и сведение незнакомых пар, ведь это может быть опасно.

Странные женитьбы: последние новости

Напомним, во французском городе Страсбург 44-летняя Сандра Рам провела символическую «брачную церемонию» с трамваем под номером 3013, который принадлежит местной транспортной компании.

Женщина открыто рассказывает о своей объектофилии — романтической привязанности к неодушевленным объектам, что возникла еще в 2020 году во время локдауна. По словам Сандры, медиум предсказал эти отношения еще в 2015 году, а во время первой встречи с трамваем она якобы получила от него знак в виде необычного света в кабине.

Свадьбу женщине помог организовать водитель этого трамвая, устроив вечеринку и фотосессию на конечных остановках.

Реклама

История Сандры быстро стала вирусной в соцсетях. Женщина активно делится деталями своей жизни, где присутствуют как партнер-муж, так и «интимная связь» с трамваем. Ее дом заполнен сувенирами, фотографиями и одеждой с символикой «возлюбленного» транспорта.

Сандра понимает, что некоторые считают ее безумной, однако настаивает, что сильная связь с предметом, который якобы имеет душу, не является признаком психического расстройства.

Новости партнеров