Британская армия отменила столетний запрет на отращивание бороды и усов военным

После более чем столетней проверки чисто выбритых подбородков солдатам и офицерам британской армии будет разрешено отращивать бороды и усы.

Об этом пишет The Guardian.

Однако изменение в политике не является шансом для волосатой вседозволенности, поскольку волосы на лице будут строго контролироваться на предмет длины и ухоженности.

Военнослужащим было разослано сообщение с обновлением, позволяющее аккуратно отрастить бороду во время пасхальных каникул. Согласно ему, разрешается только полная борода. Она должна иметь длину от 2,5 до 25,5 мм и быть подстриженной на скулах и шее. Политика предполагает, что не должно быть "никакого пятнистого или неравномерного роста" и "никаких преувеличенных цветов".

Газета Times сообщила, что это решение должно быть одобрено королем, давшим согласие в четверг, 28 марта.

Военно-морской флот уже давно разрешил ношение бороды, а военно-воздушные силы сняли запрет в 2019 году. Но армия придерживалась строгой политики, позволяя рост волос на лице только по состоянию здоровья, религиозным или производственным показаниям. В прошлом году армия объявила о ее пересмотре, и подавляющее большинство военнослужащих высказались за изменение этого правила.

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Более века единственными волосами на лице, разрешенными в повседневной жизни в армии, были аккуратные усы. Хотя солдатам разрешалось отращивать бороды по оперативным соображениям – например, во время секретных миссий или во время боевых действий в Афганистане – они должны были брить их по возвращении.

Министр обороны Грант Шаппс заявил в декабре, что запрет на ношение бороды в армии является "смешным" и что пришло время модернизации.

"Вооруженные силы очень придирчиво относятся к тому, носят ли люди бороды, или нет. Сегодня люди носят бороды. Как так получилось, что мы все еще боремся с набором, а потом произвольно говорим, что ты не можешь присоединиться [если отрастишь бороду]. Это просто смешно. Пора модернизироваться", — сказал он в интервью Times.

Напомним, недавно британский генерал заявил, что страна не сможет самостоятельно воевать против РФ более двух месяцев. В свою очередь глава Минобороны Британии отметил, что уроки войны в Украине показали важность боевых беспилотников из-за того, что они смертоносны, но недорогие.

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