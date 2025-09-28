- Дата публикации
Британская разведка объявила необычный набор: кто может стать секретным агентом-наблюдателем
Британская разведка MI5 ищет MSO, главное требование – слиться с фоном, диплом не нужен.
Британская Служба безопасности MI5 объявила необычный набор: ведомство активно вербует обычных граждан на роль тайных агентов, отмечая, что единственным необходимым требованием является способность сливаться с фоном.
Об этом рассказывает Daily Mail.
MI5 открывает вакансии на должность мобильных сотрудников службы наблюдения (MSO). Их задача — вести слежку за лицами, подозреваемыми в терроризме, по всей территории Великобритании, используя как автомобили, так и пешие маршруты.
Работа, критически важная для нацбезопасности
Разведка подчеркивает, что работа MSO является решающей для успеха тайных операций. Эти сотрудники принимали участие в задержании некоторых из наиболее опасных террористов в стране.
В своей рекламной кампании, в частности в Instagram, MI5 прямо заявляет: "Можно ли слиться с фоном? Работа мобильного разведчика означает, что каждый день уникален. Вам не нужна ни одна [особая] квалификация".
Сложный отбор и изнурительная подготовка
Хотя специальные дипломы не требуются, MI5 впервые подробно сообщает, что все кандидаты должны пройти сложный шестимесячный курс подготовки.
Как рассказал один из действующих сотрудников, этот курс является "физически и морально изматывающим". Агенты должны быть готовы к чрезвычайным нагрузкам. Например, выпускник факультета психологии, недавно завершивший курс, признался, что во время подготовки он мог делать по 25 000 шагов в день, чувствуя, что каждое его решение оценивают.
Служба безопасности активно привлекает не только бывших военных и полицейских, но и выпускников университетов и ищущих первую работу людей. В сообщении на сайте MI5 говорится: "Наблюдение – это ключевой инструмент расследования, направленный на защиту от угроз национальной безопасности, исходящих от терроризма и шпионажа. Это о естественном вхождении в окружающую среду".