Британская семья покинула городскую жизнь и переехала на удаленный остров, где их сын оказался единственным ребенком в саду

Британская семья покинула городскую жизнь и переехала на удаленный остров, где их сын оказался единственным ребенком в саду

У малыша, который является единственным воспитанником в детском саду, две воспитательницы.

Молодая семья оставила городскую жизнь, заменив Бирмингем на отдаленные Оркнейские острова, где живет только 320 людей.

Об этом пишет Metro.

22-летний Абдулла Халид родился и вырос в Ярдли и работал в семейной компании по продаже автомобилей, когда они с женой Махвиш решили переехать.

Абдулла, его жена и их двое маленьких сыновей уехали из Бирмингема и переехали за 600 миль на удаленный остров Шапинсей. Чтобы добраться к новому дому, они совершили огромное 12-часовое путешествие и взяли два парома.

Сейчас пара руководит службой доставки еды, готовя такие блюда, как карри с оркнейских морепродуктов, для жителей острова. У супругов также есть планы открыть кемпинговый бизнес класса люкс.

По словам Абдуллы, они переехали, чтобы улучшить жизнь детей. Остров выбрали, потому что там безопасно и спокойно.

"Однако у нас двое сыновей, и мы волнуемся, что они одиноки. Н аш трехлетний сын сейчас учится в детском саду на острове, и он там единственный ребенок. У него два воспитателя. Он любил бы товарищей по играм, и мы призываем всех, кто хочет переехать из города, серьезно подумать о жизни на отдаленном острове. Нам здесь нравится", — говорит мужчина.

Отец Абдуллы, Мухаммед, сказал, что его сын хочет начать все после рождения своих детей, и согласился, что единственная проблема заключается в том, что его внук является единственным ребенком в его дошкольном учреждении.

Шапинсей является восьмым по величине с Оркнейских островов, в котором около 100 домов и только одна начальная школа. Чтобы доехать к северной окраине Шотландии надо 12 часов, и еще полчаса на пароме, чтобы добраться к Шапинсей. В США можно попасть быстрее.

Напомним, удаленный минималистичный дом посреди пустыни в Джошуа-Три, штат Калифорния, США, выставлен на продажу за 1,75 миллиона долларов. Ремонт в доме еще продолжается, но его планируют завершить в начале 2022 года.

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