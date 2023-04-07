Британские врачи впервые вылечили от алкогольной зависимости собаку

Двухлетний лабрадор попал в специализированную клинику вместе с другой собакой после смерти их хозяина. Обоих покойный приучил к алкоголю.
Сотрудники спасательного центра Woodside Animal Rescue Trust в британском городе Девоне оказывали помощь двум собакам, которых пришлось лечить от алкогольной абстиненции.
Об этом сообщает The Telegraph.
Животные, которые стали зависимыми от алкоголя, нуждались в экстренной помощи вскоре после того, как их доставили после приступов. Симптомы указывали на абстиненцию.
Одну из собак не удалось спасти, и она умерла. Двухлетний лабрадор по кличке Коко все же выздоровел после четырех недель лечения седативными препаратами.
Теперь четырехлапый пациент не нуждается в лекарстве и начинает вести себя как обычная собака.
В центре надеются, что Коко наконец получит новый дом и новых хозяев.
Напомним, в Киеве полицейские приехали на вызов о конфликте между соседями и заметили в квартире заявительницы напуганного больного щенка. Оказалось, что владелица морила животное голодом, поела водкой и избивала. Собаку изъяли, а женщину наказали.
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