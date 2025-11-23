Британский блогер определил самое вкусное блюдо Украины: неожиданный фаворит

Британский блогер / © скриншот с видео

Британский блогер @lukeandvaleriia в видео на TikTok поэтапно выбирал среди украинских блюд свой фаворит, и после серии непростых выборов все же определился.

Об этом говорится в его TikTok.

Сначала блогеру предложили выбор между сырниками и бограчем. Победу одержали сырники, которые понравились ему больше венгерского блюда. Однако в следующем раунде их переместили на второе место котлетки с пюре, которые сразу стали новым фаворитом.

Котлетки с пюре соревновались с традиционным салом на хлебе с чесноком и блинами, удерживая лидерство до появления вареников. Вареники изменили расстановку сил, став новым фаворитом британца.

Самый сложный выбор наступил в финале основного раунда: вареники противостояли борщу. После паузы и тщательного обдумывания англичанин выбрал именно борщ. В заключительном раунде его фаворит встретился с медовиком, однако классика украинской кухни осталась безоговорочным победителем.

Он отметил, что украинская кухня его действительно удивила, и он с удовольствием попробовал бы больше национальных блюд в будущем.

Напомним, ранее мы писали о том, что британский блогер, женатый на украинке, поделился в сети веселыми наблюдениями о борще, назвав его «опасным». По его словам, это не просто суп, а настоящая кулинарная «ловушка».