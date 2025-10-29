- Дата публикации
Британский историк нашел древние источники по карте 1850-х годов
Увлеченный историей британец открыл два языческих источника по старой карте.
Любитель истории из Великобритании Крис Гледхилл обнаружил два древних источника, воспользовавшись картой Ордананс Сервей (Ordnance Survey) от середины XIX века. Его находка ошеломила даже опытных археологов-энтузиастов.
Об этом сообщает The Mirror.
Мужчина заметил на старой карте Оксфордшира отметки «Spring» («Источник») и «Physic Well» («Целебный колодец») и решил найти их на местности.
«Я люблю рассматривать старые карты, на них обозначено множество интересных исторических мест, которых не видно на современных картах Google или Apple Maps», — рассказал Крис в видео на TikTok.
Первым он отправился к «Physic Well» — названию, которое в староанглийском означает «лечебный источник». По словам Криса, подобные места считались паганскими святилищами, которым может быть около двух тысяч лет.
Среди густого леса он наткнулся на каменную чашу с природной водой, которую когда-то использовали как купальню.
«Вы можете увидеть, что кто-то сделал из этого места что-то вроде ванны. Вода шла из-под земли, поэтому источник никогда не высыхал», — пояснил исследователь.
После этого он отправился ко второй точке — «Spring», которая произвела на него еще более сильное впечатление. «Я ожидал найти просто еще одну яму в земле, но наткнулся на сложную каменную конструкцию. Это невероятно», — поделился мужчина.
В центре сооружения был древний источник, а рядом — лестница, ведущая к бассейну, где, по предположению Криса, люди купались более двух тысяч лет назад, ища исцеления или плодовитости.
Также он обнаружил большую каменную плиту с вырезанной чашей и желобами. Хотя сначала мужчина предположил, что это может быть «жертвенный камень», комментаторы в TikTok высказали более простое объяснение — место для стирки или сбора воды.
В комментариях пользователи спрашивали, можно ли восстановить древние источники.
«Уровень грунтовых вод сейчас значительно ниже, чем в древности. Вероятно, местные фермеры используют подземные потоки для орошения. Если это прекратить, источники могли бы снова наполниться», — ответил Крис.
Несмотря на то, что источники сегодня частично пересохли, их остатки стали бесценным напоминанием о духовных практиках древних бриттов и о том, как история может ожить благодаря одной старой карте.
Напомним, ранее мы писали о том, что картограф и губернатор колонии Джон Уайт создал подробную карту побережьяСеверной Каролины под названием La Virginea Pars. Позже обнаружили, что один участок на ней был закрашен — именно там, вблизи современного округа Берти, археолог Николас Луккетти в 2007 году нашел фрагменты английской керамики.