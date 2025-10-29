Британский историк нашел древние источники по карте 1850-х годов

Природа / © Pixabay

Любитель истории из Великобритании Крис Гледхилл обнаружил два древних источника, воспользовавшись картой Ордананс Сервей (Ordnance Survey) от середины XIX века. Его находка ошеломила даже опытных археологов-энтузиастов.

Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина заметил на старой карте Оксфордшира отметки «Spring» («Источник») и «Physic Well» («Целебный колодец») и решил найти их на местности.

«Я люблю рассматривать старые карты, на них обозначено множество интересных исторических мест, которых не видно на современных картах Google или Apple Maps», — рассказал Крис в видео на TikTok.

Первым он отправился к «Physic Well» — названию, которое в староанглийском означает «лечебный источник». По словам Криса, подобные места считались паганскими святилищами, которым может быть около двух тысяч лет.

Среди густого леса он наткнулся на каменную чашу с природной водой, которую когда-то использовали как купальню.

«Вы можете увидеть, что кто-то сделал из этого места что-то вроде ванны. Вода шла из-под земли, поэтому источник никогда не высыхал», — пояснил исследователь.

После этого он отправился ко второй точке — «Spring», которая произвела на него еще более сильное впечатление. «Я ожидал найти просто еще одну яму в земле, но наткнулся на сложную каменную конструкцию. Это невероятно», — поделился мужчина.

В центре сооружения был древний источник, а рядом — лестница, ведущая к бассейну, где, по предположению Криса, люди купались более двух тысяч лет назад, ища исцеления или плодовитости.

Также он обнаружил большую каменную плиту с вырезанной чашей и желобами. Хотя сначала мужчина предположил, что это может быть «жертвенный камень», комментаторы в TikTok высказали более простое объяснение — место для стирки или сбора воды.

В комментариях пользователи спрашивали, можно ли восстановить древние источники.

«Уровень грунтовых вод сейчас значительно ниже, чем в древности. Вероятно, местные фермеры используют подземные потоки для орошения. Если это прекратить, источники могли бы снова наполниться», — ответил Крис.

Несмотря на то, что источники сегодня частично пересохли, их остатки стали бесценным напоминанием о духовных практиках древних бриттов и о том, как история может ожить благодаря одной старой карте.

Напомним, ранее мы писали о том, что картограф и губернатор колонии Джон Уайт создал подробную карту побережьяСеверной Каролины под названием La Virginea Pars. Позже обнаружили, что один участок на ней был закрашен — именно там, вблизи современного округа Берти, археолог Николас Луккетти в 2007 году нашел фрагменты английской керамики.