Британский премьер предложил "скармливать людей животным"

На встрече с детьми Джонсон предложил заставить коров прекратить меньше испражняться для сокращения выбросов метана, а затем высказал предположение, что "можно скормить некоторых людей животным".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми в шутку предложил "скармливать людей животным", чтобы спасти планету.
Об этом сообщает Daily Mail.
Сначала Джонсон предложил заставить коров прекратить меньше испражняться для сокращения выбросов метана, а затем высказал предположение, что "мы могли бы скормить некоторых людей животным" для восстановления равновесия в природе.
Высказывания Джонсона вызвали недовольство в Сети. Впоследствии слова прокомментировал его представитель, который попросил не воспринимать заявление всерьез, ведь это была неудачная шутка.
Напомним, что в Британии предлагают признать омаров и осьминогов умными животными, ведь они имеют чувства.
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