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Британский премьер предложил "скармливать людей животным"

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Британский премьер предложил "скармливать людей животным"

Борис Джонсон / Associated Press

На встрече с детьми Джонсон предложил заставить коров прекратить меньше испражняться для сокращения выбросов метана, а затем высказал предположение, что "можно скормить некоторых людей животным".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми в шутку предложил "скармливать людей животным", чтобы спасти планету.

Об этом сообщает Daily Mail.

Сначала Джонсон предложил заставить коров прекратить меньше испражняться для сокращения выбросов метана, а затем высказал предположение, что "мы могли бы скормить некоторых людей животным" для восстановления равновесия в природе.

Высказывания Джонсона вызвали недовольство в Сети. Впоследствии слова прокомментировал его представитель, который попросил не воспринимать заявление всерьез, ведь это была неудачная шутка.

Напомним, что в Британии предлагают признать омаров и осьминогов умными животными, ведь они имеют чувства.

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