Британцам советуют обмакивать печенье в пиво: эксперты нашли "идеальное" сочетание

В Великобритании предложили новый гастрономический эксперимент: обмакивать печенье не только в чай или кофе, но и в пиво. Эксперты Fortnum & Mason заявляют, что правильно подобранные вкусы печенья могут хорошо сочетаться с алкогольными напитками – от шампанского и виски до джина и пива.

Об этом пишет Daily Star.

Печенье к пиву, виски и шампанскому

Специалисты британского ритейлера Fortnum & Mason создали отдельную линейку "печенья для напитков". Идея появилась при поиске новых способов подачи традиционных сладостей.

По словам разработчиков, печенье "всегда занимало особое место" в британской культуре, поэтому команда решила поэкспериментировать с необычными сочетаниями. Вдохновение искали в рецептах коктейлей, ботанических ингредиентах для джина и классических вкусовых парах.

Какое печенье советуют к пиву

Самым сложным, по словам кулинаров, оказалось найти удачное сочетание именно для пива. В конце концов эксперты пришли к выводу, что ему лучше всего подходят вкусы фундука и какао.

Они утверждают, что такое печенье, обмоченное в пиво, создает баланс сладкого и соленого вкуса.

Кроме того, в новой линейке есть печенье из юдзу и розовым перцем — его советуют подавать в джин. Для виски создали вариант с ванилью и копченой морской солью.

В Лондоне открыли "печень" зону

Fortnum & Mason также представил Biscuitorium – новое пространство в своем известном магазине на Пикадилле, полностью посвященное печенью. Его площадь составляет более 200 квадратных метров.

Там объединили классические рецепты, новые вкусы и яркие витрины для любителей сладостей. Среди новинок – гигантское печенье Woppalossus стоимостью 30 фунтов стерлингов. Он весит около 400 граммов и имеет диаметр 15,5 сантиметра.

В Fortnum & Mason объяснили идею

Закупщица печенья Fortnum & Mason Голли Уоррен заявила, что компания хотела соединить собственную традицию с новыми игровыми форматами.

"Biscuitorium - это место, где мы можем отметить как наше наследие, так и стремление к новым идеям: от усовершенствования любимой классики до создания оригинальных новинок", - сказала она.

По словам команды, новое печенье разработали так, чтобы оно не перебивало вкус напитков, а наоборот подчеркивало его.

Ранее ученые рассказали главный фактор риска в употреблении алкоголя. И это его количество. В то же время, новые данные свидетельствуют, что тип напитка также может иметь значение — по крайней мере, в контексте сердечно-сосудистого здоровья.

