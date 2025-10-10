"Брокенский призрак" в Карпатах: путешественник сделал уникальные фото

"Брокенский призрак" на горе Грофа в Карпатах

На горе Грофа в Горганском массиве Карпат путешественник из Ивано-Франковска Игорь Романив зафиксировал редкое оптическое явление — «Брокенский призрак».

Фотографии увиденного в сентябре этого года он опубликовал 9 октября на своей странице в Facebook.

На отснятых кадрах — тень путешественника, окруженная радужным ореолом, которая появилась на облаках или тумане, когда солнце светило сзади.

«Сказать, что впечатления невероятные — это ничего не сказать. Погода, свет, облака, ветер, солнце, туман… все менялось на глазах и очень быстро. Таких разных оттенков я еще не видел. Свет менялся от холодного до насыщенного желтого за считанные минуты…» — описывал Игорь свое пребывание на вершине.

По его словам, «Брокенский призрак» появился внезапно и сначала ненадолго.

«Я успел сделать один снимок и был очень счастлив. Но то, что было потом… Он появлялся снова и снова, ветер, солнце, туман и облака делали каждое его появление разным, где-то был едва заметным, где-то очень контрастным», — рассказывал путешественник.

Игорь Романив отметил, что изменения в виде «Брокенского призрака» были обусловлены тем, что он появился во время захода солнца, когда менялось освещение, а ветер гонял то облака, то туман.

«Зрелище длилось больше часа, камера не переставала щелкать. Раньше думал, что призрак появляется ненадолго, а тут такое… До места ночевки добирался счастливый и в темноте, на холодный ветер просто уже не обращал внимания», — вспоминал путешественник.

Напомним, 8 октября в высокогорье Карпат началась настоящая зима. На горе Поп Иван лежит снег, а температура воздуха составляла -3°С.