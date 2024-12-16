Бросали в мешок с обезьяной, курицей и змеей: что известно об одной из самых страшных смертей в истории

Это ужасно не только для человека, но и для любого животного, оказавшегося в мешке.

Римляне совершили гораздо больше, чем завоевали мир, они создали жестокие наказания. Одно из таких предполагало, что человека, убившего своих родителей, бросали в мешок с "обезьяной, курицей и змеей", а иногда и с собакой.

Как пишет LADbible, это имело целью предотвратить преступления против семьи. В последующие годы это понятие было распространено на отчимов, дядей, теток, дедушек, бабушек и т.д.

Наказание было известно как Poena Cullei, также известное как "самое страшное римское наказание". По сути, преступника помещали в мешок вместе с животными, который затем зашивали и бросали в реку. Человек и животные пытались дышать и нападали друг на друга, пока не умирали все, кто был внутри.

Хотя никто на самом деле не называет это Poena Cullei, а называет это наказанием за отцеубийство, мелкие детали здесь не имеют значения. Самое интересное происхождение. Согласно Imperium Romanum, первое упоминание о методе содержало человека со змеями, но с годами он начал расширяться до новых вершин жестокости и содержать множество других животных.

Во времена правления императора Адриана существовал еще один способ смерти в мешке, когда человека бросали в него, а затем отдавали на уничтожение диким животным. Он был известен как ритуал под названием procuratio prodigii, или "утопление чудовищ", предполагавший "уничтожение существ, которые были калеками или обезображенными".

Избранные животные также имели символическое значение, поскольку обезьяна ассоциировалась с низкими инстинктами, подражанием человеку, который не знал, что делает. Петух символизировал отсутствие привязанности к вещам, а собака должна была олицетворять собачий путь путешествия с Гекатой в Аиде (греческая мифология). Что же касается змеи, то, очевидно, благодаря змеиной голове Медузы, она была включена в изображение.

Метод пыток людей / Фото: YouTube/Zack D. Films

Затем преступника бросали в мешок из волчьей кожи, что символизировало их дикую природу, а затем добавляли деревянную обувь, поскольку верили, что она изолирует и отрезает их от связи с землей. Перед тем, как зашить мешок, они били плетью обнаженного человека. После того, как мешок был зашит, его бросали в реку, что символизировало возвращение в воду. Если людей убивали таким способом, родственники не имели возможности устроить погребение, а кости человека и животных исчезали вместе.

Как сообщает Amusing Planet, историки считают, что этот метод был изобретен в конце третьего века до нашей эры и стал настолько популярен, что они видели "больше мешков, чем крестов". Это продолжалось вплоть до саксонского города Зиттау, где последний случай, как утверждается, произошел в 1749 году, прежде чем его запретили в 1761-м.

Напомним, что известно об еще одном из самых страшных методов пыток в истории – облизывании до смерти. Идея состоит в том, что коза лизала соленые ноги человека, а непрерывные удары языка животного медленно, но неуклонно стирали кожу на подошвах ног.

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